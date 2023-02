Forsvaret ut mot «oppspinn» om Nord Stream-sprengningen: – De norske flyene har aldri vært i området￼

Onsdag la den tidligere journalisten Seymour Hersh (85) ut en lang bloggartikkel som slår fast at det var USAs president Joe Biden som i fjor beordret Nord Stream-rørledningene sprengt, i en spektakulær operasjon som involverte CIA, den amerikanske marinen, flere andre etater og internasjonalt samarbeid.

Ikke bare det: Norge, Forsvaret og Etterretningstjenesten var helt sentrale i operasjonen fra planleggingsfasen av, og norske soldater og fartøy var direkte involvert både da det ble utplassert bomber i Østersjøen og da de senere ble detonert – vel å merke om man skal tro Hersh.

Artikkelen var en selvpublisering på tjenesten Substack og den har ikke blitt publisert av noen av de redaktørstyrte mediene som Hersh tidligere har samarbeidet med i kontroversielle saker.

Selv om det tilsynelatende dreier seg om en verdensnyhet, underbygges den ikke med noen dokumentasjon utover henvisning til én anonymisert kilde. Hersh redegjør ikke for kildens troverdighet utover å framstille den som en person «med direkte kunnskap om den operasjonelle planleggingen».

Russland var raskt ute med å gi artikkelen bred oppmerksomhet, og framsto torsdag som oppgitt over at ikke flere etablerte medier i Vesten hadde viderebrakt påstandene ukritisk.

– Dessverre fløy ikke artikkelen rundt i vestlige medier, noe vi må si oss overrasket over, uttalte Kreml-talsmann Dmitrij Peskov til det statlige nyhetsbyrået Tass.

Påstandene har imidlertid fått stor spredning i sosiale medier og i fora som ofte sprer russisk-vennlig eller USA-kritisk innhold.

Enkelte storaviser, som britiske The Times og Daily Mail, gikk også langt å gjengi Hersh’ vinkling og Norges angivelige rolle selv om ingen nyhetsredaksjoner så langt har funnet opplysninger som underbygger historien.

Slik blir de høyst udokumenterte påstandene om Norges deltagelse framstilt i Daily Mail. Fotoet er forøvrig av en annen flytype enn den Hersh omtaler. Faksimile: Daily Mail.

– Har aldri vært i området

Historien om den amerikansk-norske operasjonen hviler på to veldig spesifikke og spektakulære opplysninger:

Med NATO-øvelsen BALTOPS 22 i Østersjøen 5.-17. juni 2022 som påskudd skal en norsk minesveiper i Alta-klassen ha satt ut dykkere fra den amerikanske marinen som plasserte sprengladninger på både Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

26. September 2022 skal et norsk P-8 overvåkningsfly fra det norske sjøforsvaret, under dekke en av en rutineflyvning, ha sluppet en sonarbøye i Østersjøen som få timer senere sendte et signal som detonerte sprengladningene på rørledningene.

Men ifølge Forsvaret er begge deler fullstendig usant: Ingen av fartøyene som er omtalt var der artikkelen plasserer dem, og flyet som angivelig var sentralt på selve sabotasjedagen har aldri vært på vingene over Østersjøen.

– Påstandene i saken er grunnløse. Norske P-8 Poseidon har aldri vært i det omtalte området. P-8 har så langt ikke vært i operativ drift og har kun fløyet testturer i norsk luftrom, skriver oberstløytnant Vegard Norstad Finberg, pressevakt i Forsvaret, i en e-post til Filter Nyheter.

Amerikanskproduserte P-8A Poseidon er Norges splitter nye maritime patruljefly som ble levert i fjor, men som først i år er ventet å overta oppgaver fra forgjengeren P-3 Orion og som ikke har såkalt full operativ evne før om ytterligere to år.

P-8 er et helt nytt patruljefly som ikke var kommet i drift utover testflyging i norsk luftrom på tidspunktet for de påståtte hendelsene i Hersh-artikkelen, ifølge Forsvaret. Foto: Forsvaret

Filter Nyheter har forsøkt å undersøke muligheten for at Seymour Hersh eller hans angitte kilde har forvekslet P-8-flyet med forgjengeren P-3, en helt annen, eldre flytype. Men ifølge Forsvaret har heller ikke slike fly vært i aktivitet over Østersjøen.

– P-3 har heller ikke operert i området, opplyser Finberg.

Det er uklart hvordan Hersh kan ha siktet til andre typer fly, siden nettopp de moderne P-8-flyene framheves som et poeng i innledningen av artikkelen, der Hersh skriver at USA «leverte en flåte av de Boeing-bygde P8 Poseidon patruljeflyene til det norsk luftforsvaret for å styrke deres lang-distanse-spionasje på alt russisk».

Tilhengere av teorier om at USA var involvert har tidligere fokusert på at et P-8-fly fra US Navy var i lufta over Nord-Europa 26. september 2022, men dette flyet var ikke over Østersjøen før etter eksplosjonene.

– Alta-klassen var ikke på øvelsen

Forsvaret avkrefter også at det var noen minesveipere av den typen Hersh angir, Alta-klassen, på den aktuelle øvelsen i Østersjøen i juni i fjor.

Det eneste relevante fartøyet på BALTOPS-øvelsen var i Oksøy-klassen, KNM Hinnøy, ifølge oberstløytnant Finberg:

– Det har ikke vært minesveipere i Alta-klassen der. Det norske minerydderfartøyet KNM Hinnøy var deltaker på øvelse Baltops i juni 2022 som en del av Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1), men var aldri i nærheten av det området hvor Nord Stream-ledningene måneder i ettertid ble sprengt.

En av de norske minesveiperne i Alta-klassen.

Forsvarets versjon ser ut til å samsvare med det som er åpent tilgjengelig av historiske data fra sivile tjenester for sporing av skip og fly i Østersjøen.

Så langt Filter Nyheter kan forstå er ingen flyvninger med norske P-8-fly registrert 26. september 2022. Den påståtte «rutineflyvningen» over Østersjøen som skal ha utgjort et påskudd for operasjonen, er altså ikke å finne.

Det er heller ingen fartøy i Alta-klassen som ser ut til å slå inn i skips-sporing i perioden for den omtalte NATO-øvelsen tre og en halv måned før hendelsen.

Researcheren Joe Galvin påpeker på Twitter at KNM Hinnøy – altså det norske minerydderfartøyet av en annen klasse enn den Hersh omtalte – riktignok seilte nær det mye omtalte området ved Bornholm underveis i øvelsen, men ut fra sporingsdataene framstår ikke fartøyet som nær nok rørledningene til å for eksempel håndtere et dykkerlag.

…one Oksay-class minesweeper, the M343 Hinnoy (MMSI: 259019000), did track near the sites of the blasts (as reported by @DMA_SFS) in June, but its track does not match up to what you'd expect (holding position over the sites for a period of time so the divers could deploy)… pic.twitter.com/FK3vEY4yOz — Joe Galvin (@Joey_Galvin) February 8, 2023

I en militær operasjon kan fartøy tenkes å tilsløre sin tilstedeværelse i sivile systemer – men utgangspunktet i Seymour Hersh’ artikkel er altså at både minesveiperen og overvåkningsflyet framsto åpent som på øvelse og rutineoppdrag.

I tida før sabotasjen var det mange fartøy i det aktuelle området, også russiske marinefartøy, men det enorme fokuset på skips- og ubåt-trafikken nær Nord Stream i tida etter eksplosjonene har så langt ikke avdekket hvem som sto bak.

– Useriøst oppspinn

Skal man tro Seymour Hersh-artikkelen, var Norge direkte involvert i planleggingen av Nord Stream-angrepet allerede i fjor vinter. Angivelig var blant andre CIA i Norge i mars i fjor for å møte Etterretningstjenesten og Sjøforsvaret.

Seymour Hersh antyder i artikkelen at Norge hadde et økonomisk motiv bak å sprenge den russiske installasjonen, samtidig som det beskrives som en krigshandling mot Russland.

«Nordmennene kan ha hatt andre interesser også. Ødeleggelsen av Nord Stream, hvis amerikanerne klarte det, ville gjøre at Norge solgte mye mer av sin naturgass til Europa», heter det i artikkelen.

Skribenten knytter også Norges rolle til at Jens Stoltenberg er NATO-sjef, og beskriver Stoltenberg som en «som har samarbeidet med amerikansk etterretning siden Vietnam-krigen» og har hatt USAs fulle tillit siden. (Stoltenberg var ikke født da Vietnam-krigen startet, var 16 år da den tok slutt og uttalte som AUF-leder så sent som i 1985 at ungdomspartiet arbeidet for å melde Norge ut av NATO).

Både Utenriksdepartementet og Forsvaret gikk onsdag til det uvanlige skrittet å gi uttrykk for at hele historien som presenteres av Seymour Hersh, er falsk:

– Disse påstandene er selvsagt bare tøv, uttalte UD.

– Dette er selvfølgelig bare useriøst oppspinn, sier oberstløytnant Vegard Norstad Finberg, pressevakt i Forsvaret.

Flere artikler med svakt kildegrunnlag

Seymour Hersh er verdenskjent for sin avsløring i 1969 av amerikanske soldaters massakre i My Lai i Vietnam og for flere andre viktige gravesaker knyttet til urett og dekkoperasjoner hos USAs militære eller andre myndigheter.

I 2004 var han en av journalistene som avdekket detaljene om mishandlingen av fanger i Abu Ghraib-fengselet i Irak.

Etter dette har imidlertid Hersh gått fra å være en allment høyt respektert gravejournalist til en langt mer omstridt skribent, og flere store medier har takket nei til de spektakulære artiklene hans.

«I likhet med en etterretningsrapport, er hans metode fullstendig avhengig av kvaliteten på informantene hans. Og siden alle av dem snakker i den samme paranoide tonen som desillusjonerte varslere i en tv-thriller, så høres de ikke særlig overbevisende ut», skrev Andrew Anthony i The Observer om Hersh’ «enøyde» kildebruk i 2016.

Gjennom 2000-tallet har Hersh også kommet med flere muntlige påstander der det har vært vanskelig å forstå belegget, som da han i 2011 så ut til å fremme at «korsfarer»-ideologi blant amerikanske generaler var knyttet til tempelridder-organisasjoner som Opus Dei.

I 2012 tok Hersh’ mangeårige samarbeid med magasinet New Yorker slutt, da redaktøren der mente at Hersh ikke hadde dekning for en artikkel Hersh hadde skrevet om jakten på Osama bin Laden.

Hersh hevdet at Pakistan fikk kontroll på terroristlederen allerede i 2006 og «solgte» ham til USA i 2010 i bytte mot militær bistand – altså at Barack Obamas versjon om den berømte amerikanske operasjonen i Abottabad året etter var ren løgn og at alle involverte har løyet detaljert i alle rapporter, intervjuer og bøker om saken siden. Artikkelen ble til slutt trykket av London Review of Books i 2015 – til omfattende kritikk fra journalister som mente det dreide seg om en udokumentert konspirasjonsteori. Siden har det ikke kommet fram noe som underbygger historien.

I pressen har mange også reagert på Hersh’ apologetiske uttalelser om Syrias diktator Bashar al-Assad og udokumenterte påstander om konspirasjoner som fritar Assad for ansvar for angrep med kjemiske våpen mot befolkningen i Syria.

Mens Hersh’ prisbelønte avsløringer tilbake i tid hadde kildebelegg som raskt lot seg verifisere av andre, er ikke det tilfelle med hans tekster de siste årene.

«Som i flere andre nyere artikler, baserer Hersh sin sak på et svært lite antall anonyme kilder, presenterer ikke noen andre beviser for å underbygge det, og ignorerer eller avviser dokumentasjon som motsier det alternative narrativet han forsøker å bygge», skrev Elliot Higgins i graveredaksjonen Bellingcat i 2017 om en av Hersh’ omstridte Syria-publiseringer.

Den gang hadde nevnte London Review of Books sagt nei til en artikkel som til slutt endte opp i den tyske avisa Die Welt.

Seymour Hersh har flere ganger vært tv-gjest eller hovedkilde i oppslag hos Russlands propagandakanal RT i saker der hans kritikk eller teorier om vestlige myndigheter sammenfaller med russiske narrativ. Det skjedde blant annet da han lanserte en høyst udokumentert teori om at det var organiserte kriminelle, og ikke Russland, som sto bak nervegift-attentatet på avhopperen Sergei Skripal i Storbritannia i 2018.

Faksimile fra propagandaorganet RT i juni 2018.

På onsdag kom det russiske nyhetsbyrået Tass med en nyhetsmelding om at Seymour Hersh gjentok at kilden hans i Nord Stream-saken er kredibel:

«Det er en som ser ut til å vite en hel del om hva som har skjedd», sa Hersh til Tass.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.