Minst 24 toryer i Underhuset vil ha gammel statsminister som ny statsminister

«BORIS OR BUST»: Blant dem som har begynt å sikre seg støtte fra partikolleger i Underhuset for å bli ny partileder i Det konservative partiet og følgelig statsminister i Storbritannia, finner vi forrige rundes andre- og tredjeplassholdere, Rishi Sunak og Penny Mordaunt, samt… Boris Johnson, gitt. Et comeback i 10 Downing Street for mannen som måtte gå av så seint som i september etter to svært turbulente regjeringsår, er så langt ønsket av 24 medlemmer av parlamentet, ifølge BBCs opptelling (blant dem forsvarsminister Ben Wallace og næringsminister Jacob Rees-Mogg, som på Twitter har lansert den nye hashtaggen #borisorbust). Sunak har riktignok 45 […]