Minst 11 drept i russiske rakettangrep i Ukraina

RAKETTANGREPENE PÅ UKRAINA: Minst 11 ble ifølge ukrainske nødetater drept og 60 skal være skadet etter at et stort antall russiske kryssermissiler i dag er skutt fra sjø, luft og vann mot ukrainske byer. Der har de truffet såvel parkområder og travle bygater som vann- og strøm-infrastruktur, og store områder skal være uten elektrisitet og varme.

Hovedstaden Kyiv har ikke vært utsatt for så kraftige angrep siden starten av krigen, og flyalarmene ble avblåst først i ettermiddag, etter fem timer og 37 minutter, melder NTB. Også byer som Lviv, Ternopil og Zjytomyr vest i Ukraina, Dnipro and Krementsjuk sentralt i landet, Zaporizjzja i sør og Kharkiv i øst er rammet.

Ifølge Vladimir Putin er angrepene gjengjeldelse for eksplosjonen på broen over Kertsj-stredet, som knytter Krym-halvøya til Russland, lørdag (ukrainske myndigheter har ikke påtatt seg ansvar for eksplosjonen, men gått langt i å hylle det). «Kyiv-regimet har lagt seg på samme nivå som internasjonale terrororganisasjoner (...) Å etterlate slike handlinger uten noen respons er simpelthen umulig», sa Putin i en tv-sendt tale i dag. Volodomyr Zelenskyj anklager russerne for å forsøke å ramme så mange sivile som mulig, både ved utvelgelsen av mål og tidspunkt for angrepene – de første startet i rushtiden i dag tidlig.