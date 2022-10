Biden lover Ukraina mer avansert luftvern

USAS PRESIDENT JOE BIDEN har lovet Ukraina nye, avanserte luftvernsystemer etter de omfattende missilangrepene landet ble utsatt for mandag. Det går frem av Det hvite hus' transkripsjon av en telefonsamtale Biden hadde med sin ukrainske motpart Volodomyr Zelenskyj i går kveld.

Biden lover også at USA og andre allierte land vil fortsette å «holde Russland ansvarlig for sin kriminalitet og sine grusomheter, og støtet Ukraina med sikkerhetspolitisk, økonomisk og humanitær hjelp». Zelenskyj oppdaterte sin Telegram-kanal etter samtalen og skrev at luftforsvar er «førsteprioritet i forsvarssamarbeidet». Det har i natt vært nye angrep på infrastrukturanlegg i Zaporizjzja. Reuters/The Guardian/Kyiv Independent

RUSSLANDS AMBASSADE i Oslo kritiserer Regjeringens planer om å legge restriksjoner på russiske fiskefartøy som legger til kai i norske havner.