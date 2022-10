Putin kaller bro-angrep terror – samler nasjonalt sikkerhetsråd i dag

«DET FINNES IKKE TVIL. Dette var en terrorhandling med mål å ødelegge kritisk viktig sivil infrastruktur» sier Vladimir Putin om eksplosjonen på Kertsj-bruene mellom Krym og den russiske Tamarhalvøya lørdag. Den russiske presidenten klandrer ukrainske spesialstyrker for angrepet på brua, en viktig forsynings-åre for russiske styrker i sør-Ukraina, og samler i dag landets nasjonale sikkerhetsråd for å diskutere responsen. Ukrainske myndigheter har ikke tatt ansvar for angrepet og det er usikkert i hvilken grad tog- og biltrafikken over stredet blir hemmet av skadene. Kreml responderte søndag med å ramme flere sivile områder – 14 ble drept da raketter slo ned i Zaporizjzja. The Guardian/BBC News/New York Times

TYSK POLITI SIER DET ikke er tegn til at fremmede makter sto bak sabotasjen som lørdag rammet togtrafikken nord i landet.