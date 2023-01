Medier: USA klare for å sende Abrams-stridsvogner til Ukraina

USA VIL KANSKJE ALLEREDE i dag kunngjøre at det donerer stridsvogner av typen M1 Abrams til Ukraina. Flere amerikanske medier har kilder på at Biden-administrasjonens motstand mot å sende så avanserte, tunge våpen inn i krigen mot Russland har falt.

Det vil etter alt å dømme dreie seg om et begrenset antall – rundt 30 vogner – og behovet for å trene opp ukrainsk mannskap til å bruke og vedlikeholde dem gjør at avgjørelsen trolig kommer for sent til å ha noen effekt på en eventuell våroffensiv mot russisk-okkuperte områder. Amerikanske stridsvogn-donasjoner betyr imidlertid gjøre at de tyske forutsetningene for å godkjenne donasjon av de tilsvarende avanserte og kraftige, men lettere tilgjengelige Leopard 2-vognene er oppfylt.

Tyske medier meldte i går kveld, uten bekreftelse fra offisielt hold, at Tyskland har landet på at disse stridsvognene skal settes inn i krigen. Washington Post/The New York Times/CNN/DW

DEN DANSKE YTRE HØYRE-provokatøren Rasmus Paludan sier det ikke var hans idé å brenne en Koran i nærheten av den tyrkiske ambassaden i Stockholm søndag, men at han ble oppfordret til aksjonen av Ching Frick, programleder i kommunikasjonskanalen til partiet Sverigedemokratene (SD), og en reporter på en