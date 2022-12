Kraftige reaksjoner på henrettelse av aktivist i Iran

IRANS HENRETTELSE AV EN demonstrant skaper kraftige reaksjoner verden over – en «grim eskalering», sier USA, mens Tyskland anklager det iranske regimet for å mangle respekt for menneskeliv og kaller den iranske ambassadøren inn på teppet. Iran gjennomførte torsdag den første henrettelsen siden protestbevegelsen blusset opp i september, da den 23 år gamle menneskerettighetsaktivisten Mohsen Shekari ble hengt. Han skadet et medlem av den paramiliitære organisasjonen Basij ved en veisperring i Teheran i september og var skyldig i «krig mot Gud», mener iransk rett. Aktivistgrupper advarer nå mot at flere henginger er nærstående.

