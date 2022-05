Kraftige reaksjoner på anti-abortplaner i USAs Høyesterett

ABORTLOV I SPILL: Rasende demonstranter har begynt å samle seg utenfor Høyesterett-bygningen i Washington DC i dag for å protestere mot at et flertall av dommerne ser ut til å støtte en dramatisk inndragelse av amerikanske kvinners rett til selvbestemt abort. Det skriver New York Times. Også i verden for øvrig er det sterke reaksjoner på det som fremkommer i et lekket, internt policydokument fra USAs Høyesterett. Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon påpeker av at det er en menneskerettighet for en kvinne å selv bestemme over egen kropp med en påpeking av at det er en menneskerettighet for en kvinne å selv bestemme over egen kropp, mens Londons borgermester Sadiq Khan tvitrer «London stands with women across the United States today». Vi hadde 16 spørsmål om saken på blokka på morgenmøtet i dag og har funnet svar på dem her.



FIFA-TOPP HUDFLETTES ETTER INTERVJU: Fifa-president Gianni Infantino ble mandag stilt en rekke spørsmål om migrantarbeidernes rettigheter før fotball-VM i Qatar. Uttalelsene hans, til tankesmien Milken Institute i California, handlet om at arbeiderne burde føle seg «stolte» over å få lov til å bygge VM-anleggene. Konfrontert med The Guardians rapport om at minst 6500 gjestearbeidere har dødd i løpet av ti år svarte sveitseren: «6000 kan ha dødd og liknende, og FIFA er selvsagt ikke politi og ansvarlig for alt som skjer i verden. Men på grunn av Fifa og fotballen har vi hatt muligheten til å belyse situasjonen til alle de 1,5 millionene arbeiderne som jobber i Qatar», ifølge AP.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, mener uttalelsene «avslører en holdning til migrantarbeidere og mennesker generelt som virkelighetsfjern», skriver NRK.



RUSSLAND FALLER PÅ PRESSEFRIHETSINDEKS: Aldri før har Reportere uten grenser (RSF) kategorisert så mange land som «veldig dårlige» på deres årlige pressefrihetsindeks. Russland synker fem plasser, fra 150. til 155. plass, og er dermed blant de 28 landene i den dårligste gruppa. Myanmar har sunket hele 36 plasser. De tre nederste landene er Iran, Eritrea og Nord Korea. Som tidligere troner Norge på topp. 48 av de 180 landene har god eller tilfredsstillende pressefrihet.



GÅR ETTER OLJEN: EU forbereder å innføre sanksjoner på russisk olje i sin neste sanksjonspakke, som er ventet å bli ferdig denne uka. Det skjer etter at den tyske energiministeren i går kunngjorde at landet er i stand til å klare seg uten russisk olje etter å ha skaffet alternative leverandører. Selv om EU-land fortsatt importerer store mengder russisk gass er en olje-embargo ventet å gi signifikante utslag på krigskassa til Vladimir Putin. Samtidig kommer det advarsler fra det amerikanske forsvarsdepartmentet om at Moskva forbereder en formell annektering av fylkene Donetsk and Luhansk øst i Ukraina. Nylig publiserte dronebilder viser hvordan den russiske krigføringen har jevnet tettstedet Novotoshkivske med jorden.



JA TIL NY BODØ-BY: Regjeringen har funnet inndekning for den store utbyggingen i Bodø, der flyplassen flyttes og gir plass til en helt ny bydel – angivelig den største landutbyggingen i Nord-Norge noensinne. Avinor har varslet har utsatt prosjektet på grunn av inntektssvikt under pandemien, men ifølge en budsjettlekkasje til NRK kommer Støre-regjeringen bodøværingene til unnsetning i revidert nasjonalbudsjett 12. mai.



