Det var den kjente konspirasjonsteoretikeren Hans Kristian Gaarder (60) som tirsdag denne uka døde hjemme i Gran kommune på Hadeland.

«Vedkommende var ikke testet for koronavirus før han døde, men det er bekreftet i etterkant at han var smittet med viruset», heter det i en pressemelding fra kommunen.

Både fredag 26. mars og lørdag 27. mars inviterte Gaarder til foredrag og workshop på sin egen eiendom. Deltakere skal også ha kommet fra andre kommuner.

«Vi vet ikke hvor mange og hvem som har deltatt i arrangementet, men ber deltakerne om å ta en koronatest så snart som mulig», skrev kommunen onsdag.

Men flere av de tilstedeværende skal i etterkant ha vært lite villige til å samarbeide med smittesporerne.

«Har skortet på fullstendige opplysninger»

Kommuneoverlege Are Løken opplyser til flere medier fredag at Gaarder ikke skal ha oppsøkt legehjelp før han døde. Av nærstående skal kommunen ha fått vite at 60-åringen hadde symptomer i én til to uker og til dels var dårlig dagen før han gikk bort.

– Vi vet at han var en del av et miljø som regnes som konspiratorisk (…). Vi kjenner til at miljøet han er en del av har benektet at covid-19 er en reell sykdom og at korona utgjør en trussel for samfunnet, sier Løken til VG.

Overfor Dagbladet utdyper han hvorfor arbeidet med smittesporing har vært vanskelig:

– Nå har vi lang erfaring med å håndtere karanteneisetting, isolering, smittesporing og testing. Hele veien har vi møtt forståelse og velvilje hos både de smittede og deres nærkontakter, som raskt har gitt oss fullstendige, og i noen tilfeller supplerende, opplysninger. Rundt dette dødsfallet er vår erfaring her i Gran og i Jevnaker at det har skortet på fullstendige opplysninger, og at det er gitt til dels feilaktige opplysninger. Ikke bare hindrer det vårt arbeid, men det leder oss i feil retning, sier han.

Jevnaker kommune mener at minst fire smittetilfeller, enten direkte eller indirekte, har tilknytning til smittetilfellet i Gran. Kommunlegene på Hadeland frykter nå såkalt villsmitte der de ikke har kontroll over utbruddet.

Utenomjordiske vesener, illuminati og vaksinemotstand

I 2008 deltok den avdøde Hans Kristian Gaarder i etableringen av det omstridte nettstedet Nyhetsspeilet, av journalist og forfatter John Færseth omtalt som «den første viktige portalen for konspirasjonsteorier i Norge» og et samlingspunkt for personer med med slike oppfatninger.

– Innholdet har bestått av klassiske konspirasjonsteorier kombinert med nyreligiøse eller nyåndelige idéer. Dessverre har mange av bidragsyterne og artiklene som slapp til vært grovt antisemittiske, men uten at Gaarder selv fremstod som en antisemitt, sier Færseth til Filter Nyheter.

– Han trodde på veldig mye rart, som at Vatikanet og Illuminati styrte verden, eller at flere lands regjeringer var i kontakt med utenomjordiske vesener. Jeg var til stede da han i et foredrag viste fram et bilde av en alien i skjorte og slips som bevis for at det amerikanske luftforsvaret hadde et utvekslingsprogram med utenomjordiske sivilisasjoner, legger han til.

Færseth mener Gaarder best kan beskrives som en slags idealist, som trodde fullt og fast på egne idéer, og som neppe var motivert av penger eller berømmelse for seg selv.

– Han var også vaksinemotstander og motstander av skolemedisin. Ut ifra publiseringer i sosiale medier, ser han også ut til å ha ment at koronaviruset var en bløff. Han virket sterkt kritisk til myndighetenes håndtering av pandemien, som han mente var del av en plan, sier Færseth.

Fra sin hjemmeside har Gaarder annonsert for nedlastbare videoer som avslører «korona-komplottet», samtidig som han på Facebook har gitt uttrykk for at «media pumper korona-løgner i bøtter og spann». Gaarder har også vært vertskap for samlinger med tilsvarende temaer på hjemstedet i Gran kommune.

Inviterte til workshop om «folkedomstol»

Fredag 26. mars inviterte han til foredrag om «Trump, Biden og veien videre for USA og verden» over to og en halv time, med påfølgende «uformelt samvær».

Ifølge programmet skulle Gaarder ta for seg «uavklarte spørsmål» etter Bidens innsettelse – og komme med argumenter for at Trump «kommer til å bli innsatt som USAs nittende ekte president» i et «drama av historiske proporsjoner».

Lørdag 27. mars var det ifølge programmet «workshop for opprettelse av en folkedomstol i Norge», inkludert mulige fremgangsmåter for innhenting av beviser og vitnemål, samt drøfting av praktiske spørsmål knyttet til drift og informasjonshåndtering.

«I mange land blir det nå etablert folkedomstoler for å få dømt og fjernet noen av de verste maktmisbrukerne. Det har lenge vært kjent at det etablerte rettsvesenet har gitt ryggdekning for landssvikere og forbrytelser mot menneskeheten», skrev Gaarder på sin egen hjemmeside.

– Idéen om folkedomstoler har sirkulert i disse miljøene i et tiår. Det er basert på en slags revolusjonstekning og handler om at politikere skal stilles for retten, sier John Færseth.

Workshop-arrangementet var planlagt over fire timer og inkluderte felles lunsj. Det er foreløpig ikke kjent om begge samlingene på Gaarders eiendom ble gjennomført eller hvor mange som var til stede, men kommunelegen i Gran har indikert at det sannsynligvis dreier seg om «et tyvetalls personer».

Angriper media og myndigheter før ny demonstrasjon

Aktivisten Kjetil Andreas Dreyer har i lang tid markert seg som svært kritisk til myndighetenes smitteverntiltak under koronapandemien. I 2009 samarbeidet han med Gaarder om en aksjon mot svineinfluensavaksinen.

Etter at nyheten om Gaarders dødsfall ble kjent, har Dreyer gått i rette med det han mener er et forhåndsbestemt, «ondskapsfullt» og «skittent» spinn fra media om årsaken. I en direktesendt video på Facebook fredag, hevder Dreyer at det ikke er mulig å identifisere koronavirus med PCR-testing.

– De kan ikke isolere noe virus med den testen, så vi vet ikke om det er koronavirus, influensavirus, en bakterie, døde virusrester, levende virusrester… De har ingen peiling på noe av det. [Testen] gir én strek eller to streker og that’s it. Og så slår de [opp] og konkluderer med at dette er et koronadødsfall? Nei, fy svarte, sier Dreyer til følgerne sine.

Da Filter Nyheter var i kontakt med Dreyer fredag, gjentok han de samme argumentene. I en Facebook-post tidligere denne uka, pekte han på at stråling fra 5G bør undersøkes nærmere i forbindelse med dødsfallet. Posten virker nå å være slettet og Dreyer ønsker ikke å uttale seg om denne.

I den direktesendte videoen fredag snakker Dreyer om at myndighetene i samarbeid med media går til angrep på barn ved å kreve at de bruker masker eller blir testet.

– Dere har tildelt dere selv rettigheter gjennom et helsediktatur. Om dere kaller det smittevern, så er diktatur diktatur. Dere tar fra folk frihetene deres med påskudd om smittevern. Det er menneskerettighetsbrudd. Dere har ikke rettigheter, lov eller tillatelse til å gjøre det. Og media, dere har spilt deres kort fullstendig ut. Dere spinner dette her, og det er ikke greit. Skam dere, sier han i videoen.

Lørdag ettermiddag er Dreyer blant talerne i en ny demonstrasjon mot koronatiltakene foran Stortinget i Oslo.

To tester og uavhengige analyser – begge positive

Flere helger det siste halvåret har et varierende antall demonstranter vært samlet til markeringer mot myndighetenes håndtering av koronapandemien.

På Eidsvolls plass i hovedstaden har deltakerne vært alt fra vaksinemotstandere og muslimfiendtlige aktivister til profilerte naturmedisinere, medlemmer av nynazistgruppa Den nordiske motstandsbevegelsen, barnevern-kritikere og privatpersoner bak Facebook-grupper som «Corona Hoax – Nok er nok» eller aksjoner som «Røde luer».

Felles for den brokete forsamlingen har vært sterk kritikk av de fleste tiltak for å redusere smittespredning, samt krav om at samfunnet må åpnes opp umiddelbart. Fra talerstolen er det blitt gitt uttrykk for at koronapandemien er «forhåndsplanlagt» og del av en plan for å begrense innbyggernes rettigheter, samtidig som deltakerne demonstrativt har gitt hverandre klemmer for å vise at det er ufarlig.

Enkelte bidragsytere til nettsiden Nyhetsspeilet har vært til stede eller holdt tale ved disse markeringene, men Filter Nyheter er ikke kjent med om avdøde Hans Kristian Gaarder har deltatt.

Kommunlegen i Gran opplyser til VG at det er blitt tatt to koronatester av Gaarder etter hans død. Disse er blitt analysert ved to uavhengige laboratorier, og begge testene har vært positive.

Samtidig har politiet på Hadeland opprettet en rutinemessig undersøkelsessak i forbindelse med dødsfallet. Det er ingenting som indikerer at noe kriminelt har skjedd, sier lensmann Geir Hermansen til avisa. Den avdøde er sendt til obduksjon.

