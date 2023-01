KONSULENTER ADVARTE MOT FOLLOBANE-LØSNING: Til tross for advarsler fra Norconsult i høst valgte Bane Nor å godkjenne en uprøvd teknisk løsning for returstrømanlegget til Follobanen. Bare åtte dager etter åpningen ble det åpenbart at løsningen ikke fungerte, da det gikk mer strøm gjennom kablene enn hva de var dimensjonert for. Det førte til varmgang og røykutvikling.

Bane Nor må nå reprosjektere og bygge om 37-milliarders-prosjektet, der skjøter og anlegg skal byttes ut og redesignes med mer kjente løsninger. De tar fortsatt sikte på å rekke en ny åpning innen 1. februar.