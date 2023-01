Uavklart i Kongressen – republikanerne klarer ikke å samles om ordstyrer

KEVIN MCCARTHY SVERGER Å fortsette kampen for å bli ordstyrer i Republikanernes hus, selv om et knippe av partiets mest ytterliggående representanter tirsdag hindret høyre California-republikaneren det nødvendige antall stemmer. Det er første gang på nesten 100 år at partiet med flertall i Kongress-kammeret ikke klarer å samle seg om en leder første dag av den nye sesjonen. McCarthy sier han har fått støtte fra ekspresident Donald Trump. Det demokratiske partiet har valgt Hakeem Jeffries som minoritetsleder, den første svarte i posisjonen. New York Times/AP News

MYNDIGHETENE I KINA anklager vestlige land for å ha en politisk agenda bak sine krav om negativ covid-test for kinesiske borgere på besøk. Landet står i en stor smittebølge etter å ha avviklet sine inngripende smitteverntiltak og sluppet smitten løs på en befolkning med begrenset naturlig immunitet. USAs utenriksdepartement sier testkravet har solid vitenskapelig begrunnelse. The Guardian / AP News