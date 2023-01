NOK EN DAG ER GÅTT FOR den 118. Kongressen i USA, nye avstemninger er gjennomført, og fortsatt har ikke Det republikanske partiet noen ordstyrer i Representantenes hus, der de har flertall. Kammeret er dermed handlingslammet.

Kevin McCarthy fra California har så langt tapt seks avstemninger, og på tross av ekspresident Donald Trumps oppfordring om å «close the deal» har de 20 republikanske kollegene som nekter å støtte McCarthy ikke rikket seg – faktisk er McCarthys oppslutning redusert, idet representanten Victoria Spartz fra Indiana har begynt å stemme blankt. McCarthy må omvende 17 for å bli valgt.

Opprørerne har ellers, i samlet flokk, gått fra å stemme for Jim Jordan fra Ohio som «speaker of the House», til å stemme for Byron Donalds fra Louisiana. De aller fleste av de 20 er blant representantene som eksplisitt har hevdet at Joe Bidens valgseier for to år siden var illegitim. Floka setter dermed flomlys på hvordan radikale konspirasjonsteoretikere nå er i posisjon til å dominere partiet. Nye avstemninger står på agendaen i dag. The New York Times/Washington Post



DEN KJENTE SKUESPILLEREN Taraneh Alidoosti er løslatt fra fengsel, der hun ble plassert i desember for å ha ytret seg om regimeprotestene i sosiale medier.