Kina varsler militærøvelser og skyting 16 kilometer fra Taiwan

FILTER AVSLØRER: 16. juni gikk startskuddet for Norges forhandlinger med EU om de neste EØS-milliardene. Samtidig er det i regjeringen full splid om hvordan Norge skal forholde seg til EU. Filter Nyheter er kjent med innholdet i et såkalt r-notat, der justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) går hardt ut mot utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) forslag til regjeringens EU-samarbeid bare dager før de viktige forhandlingene skulle starte. I en oppsiktsvekkende merknad til notatet hevder Mehl at EU har fått «utstrakt kritikk for manglende åpenhet, hemmelighold, skjulte maktstrukturer og udemokratiske prosesser» og krever at et mål om å redusere EØS-midlene tas med […]