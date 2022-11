Italia nekter friske, voksne migranter å gå i land fra norsk redningsskip

NØDHJELPORGANISASJONER beskylder Italia for å bryte internasjonale lover ved å nekte 250 båtmigranter å gå i land. Bare mindreårige og syke får forlate de to redningsskipene Humanity 1 og Geo Barents, om ligger til kai i Sicilia etter å ha plukket opp totalt 701 migranter i Middehavet. Innenriksministeren i landets nye ytre høyre-regjering, Matteo Piantedos, sier migranter ombord som ikke «kvalifiserer som sårbare» må tas hånd om at skipenes flaggnasjoner. Geo Barents er drevet av Leger uten grenser med norsk flagg, Humanity 1 seiler under tysk flagg for nødhjelpsorganisasjonen SOS Humanity. Italias nye statsminister har lovet velgerne å redusere antallet båtflyktninger som får gå i land i Italia – så langt i år skal det ha dreid seg om 85 000 mennesker. BBC News

DEN RUSSISK-OKKUPERTE byen Kherson har mistet strømmen etter at de russisk-innsatte myndighetene søndag hevdet ukrainsk beskytning hadde rammet kraftlinjer i området. Samtidig advarer ordføreren i Kyiv befolkningen om mulige strømbrudd og tørre vannkraner i vinter, og sier folk må være forberedt på å evakuere. The Guardian