Dagen før USA-valget: Totalt uforutsigbart

VALGTHRILLER-GARANTI: Dagen før dagen i USA er utfallet i kampen om Senatet fortsatt så uforutsigbart i høyst forskjellige delstater som Georgia, Pennsylvania, Nevada og Arizona at ingen ordentlige eksperter tør spå utfallet. For eksempel viser snittet av meningsmålinger 46,6 mot 46,5 prosent i senatvalgkampen mellom (den sterkt skandaliserte) republikaneren Herschel Walker og Demokratenes Raphael Warnock i Georgia.

Vel så avgjørende for USA er utfallet i lokale dueller om makten over valgmyndighetene som skal rå over det antatte Trump-comebacket i 2024: anti-demokratiske kandidater for Republikanerne forsøker å bli øverste sjef for valgmaskineriet i hele ti delstater. «Dette er ikke et normalt valgår», formaner Washington Post i dag.



SPLITTET OM BEVÆPNING: Det regjeringsoppnevnte Maktmiddelutvalget kom ikke fram til en omforent anbefaling når det gjelder hvilken bevæpning politiet skal ha. De fem utvalgsmedlemmene med politibakgrunn mener alle norske politifolk bør bære skytevåpen permanent, mens de tre øvrige medlemmene er uenige.