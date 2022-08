Irske samfunnstopper om lobbyregisteret Stortinget nekter å innføre: «Gullgruve», «game changer», «selvfølge»

– Dere burde enkelt og greit bare innføre det. Gjennomsiktighet er en av bærebjelkene i et demokrati, sier det irske lobbyregisterets far til Filter Nyheter.

Brendan Howlin, tidligere leder av det irske arbeiderpartiet, har vansker med å forstå hvorfor politikerne i Norge er motstandere av åpenheten.

2. juni stemte Stortingets flertall imot et forslag fra Venstre om å se på ulike løsninger for et lobbyregister i Norge. Lignende forslag har blitt nedstemt flere ganger tidligere.

Det er Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet som går imot lobbyregister-forslaget.

Partiene hevder et register vil bli dyrt og arbeidskrevende å håndtere, at det vil skape en høyere terskel for å ta kontakt med politikerne, og at det ikke vil gi et riktig bilde av den reelle lobbyaktiviteten.

Men land som Canada, Irland og Tyskland har allerede tatt i bruk slike registre. Der kan vanlige innbyggere bruke en digital portal til å sjekke hvilke lobbyister, organisasjoner og bedrifter som er i kontakt med hvilke politikere om hvilke saker.

I Irland har de hatt et lobbyregister siden 2015.

Foranledningen til den irske lobbyloven var finanskrisen i 2008 og flere store korrupsjonssaker på nittitallet – i Irland kjent som «brun konvolutt»-skandalene.

Lokalpolitikere hadde over lang tid mottatt store summer under bordet for å godkjenne lukrative byggeprosjekter. Én av dem, Dublins fylkesleder, ble tatt på flyplassen på vei til Isle of Man med 300 000 euro i kofferten.

Ellers er Irland – med sine fem millioner innbyggere og 160 representanter i nasjonalforsamlingen – et land som likner Norge på mange vis.

Filter Nyheter har snakket med åtte irer om deres erfaringer med lobbyregisteret: En næringslivstopp, en talskvinne for en fagforening, en advokat, en gründer, en konsulent, en journalist, sjefen for lobbyregisterets kontrollenhet – og altså politikeren som innførte lobbyloven.

Alle er enige om at det er bra at registeret ble innført.

Politikeren: – Dere burde bare innføre det

Brendan Howlin prater på inn- og utpust når vi får tak i ham en fredag i august.

Det er mye takket være arbeiderparti-politikeren at Irland har et lobbyregister idag.

Da finanskrisen i 2008 fikk nasjonale økonomier til å kollapse én etter én, var Irland et av landene som ble hardest rammet. Fra opposisjon utviklet Howlin og partiet hans det han kaller «radikale reformforslag» av bankvesenet, men også av den offentlige forvaltningen. Det offentliges kontroll med finanssektoren hadde sviktet i like stor grad som sektoren selv, var dommen.

Blant de over 120 reformforslagene var å gjenreise og styrke den irske offentlighetsloven, innføre en lov for å beskytte varslere i privat og offentlig sektor, og innføre lover for å regulere partifinansiering og lobbyvirksomhet.

Etter et brakvalg i 2011 som sendte det irske arbeiderpartiet og det liberalkonservative Fine Gael i regjering, hadde de frie tøyler til å gjennomføre den ambisiøse reform-agendaen i parlamentet. Partiene delte det tidligere Finansdepartementet i to, og Howlin ble minister for det utskilte Departementet for offentlige utgifter og reform.

– Stemningen som den økonomiske krisen skapte, ga meg som reformminister spillerom til å sette ut i livet substansielle endringer som kanskje ellers ikke ville ha blitt gjort, forteller Howlin.

Ved siden av finanskrisen var det en langvarig boligkrise i Irland, og politikere ble utsatt for omfattende lobbyvirksomhet fra byggebransjen.

De for tette båndene mellom politikere og eiendomsutviklere ble etterhvert omtalt under begrepet «Galway Tent», etter de politiske partienes gjestetelt under det årlige hesteveddeløpet i byen Galway. Her vanket mektige forretningsfolk og store pengebidrag strømmet inn.

– Alt det gjorde det krystallklart at vi måtte ha en streng regulering av lobbyvirksomhet.

Brendan Howlin. Foto: Oireachtas.

Howlin forteller at han gikk inn i lovarbeidet med en tydelig forestilling om at det ikke er lobbyvirksomhet i seg selv det er noe galt med. Det er noe enhver innbygger, ethvert lokalsamfunn og organisasjon gjør og en grunnleggende del av å holde folkevalgte ansvarlige og informerte i et demokrati.

– Men det er noen prinsipper som bør gjelde. Offentligheten bør være klar over hvem som påvirker, hvem som blir påvirket, og i hvilket øyemed. Så vi utarbeidet lobbyloven etter de prinsippene.

Slik det fungerer i Irland, ligger det fulle ansvaret for å registrere lobbyaktiviteten på de som tar kontakt med politikerne, altså på de som lobbyerer.

Howlin mener den irske lobbyloven som trådte i kraft i 2015 gir en presis rettslig definisjon av lobbyvirksomhet. Myndighetene har også utviklet en trestegstest (se nedenfor) som hjelper deg i å forstå om du skal registrere en samtale i lobbyregisteret eller ikke. Det er bare hvis du svarer ja på alle tre spørsmålene i testen at du må registrere aktiviteten.

Som privatperson har du nesten aldri behov for å registrere noe – kun hvis du tar kontakt om regulering av tomt eller utvikling av eiendom.

Howlin forklarer at det er fordi det alltid har vært store kontroverser rundt eiendomsutvikling i Irland. Jordbruksareal som blir omregulert til utviklerområder firedobles i verdi med et pennestrøk. Det var slike beslutninger irske lokalpolitikere ble anklaget for uregelmessigheter i, tilbake på nittitallet.

I mars i år la komitémedlemmer i den irske nasjonalforsamlingen frem en rapport med forslag til hvordan lobbyloven kan styrkes ytterligere. Blant annet foreslår de å utvide politikernes karanteneperiode fra ett til to år før de få gå over til privat næringsliv.

Med henvisning til de norske stortingspolitikernes bekymringer for hvordan et lobbyregister ville fungert i Norge, sier Howlin:

– Alle disse argumentene mot et register ble trukket frem også da vi startet arbeidet med å innføre det her. Og alle ble overvunnet. Registeret fungerer meget godt og folk har blitt vant med det. De fleste er enige om at det ikke har hatt de fallgruvene man fryktet det ville ha.

Som i Norge, er det i Irland vanlig å treffe på parlamentsmedlemmer på gaten eller i nærbutikken og slå av en prat. Howlin selv har ikke opplevd at innføringen av registeret har endret på hvordan eller hvor ofte folk tar kontakt med ham. Men han håper lobbyloven har forhindret noen bakkanaler.

Et av de norske argumentene mot et lobbyregister er at profesjonelle lobbyister kan finne måter å sno seg unna registreringsplikten eller registrere feilaktige opplysninger.

Men Howlin mener det er bedre med en mulighet for at de blir oppdaget og straffet for det, enn at de får fortsette som før uten konsekvenser. Han tror også det ligger reell avskrekking i at man i Irland kan havne i fengsel for å bryte lobbyloven – få selskaper eller individer er interesserte i å sette seg i slik fare.

Da han som reformminister skulle styrke den irske offentlighetsloven møtte han på tilsvarende motstand, forteller Howlin. Folk mente det ville kvele departementenes arbeid, men det fungerte ikke slik.

– Og uansett – fordelene ved fullstendig åpenhet oppveier i aller høyeste grad eventuelle ubeleiligheter som måtte følge av det for offentlige myndigheter.

Hans råd til norske politikere er å innføre en liknende ordning:

– Man burde ikke trenge en krise, slik vi hadde, for å få bred politisk enighet om det. Det burde være en selvfølge – et spørsmål om god offentlig politikk.

Næringslivstoppen: – Det har ikke endret adgangen vår overhodet

Ian Talbot er administrerende direktør for Irlands største forretningsnettverk, Chambers Ireland, som lobbyerer myndighetene på vegne av medlemsbedriftene og enkeltstående handelskamre for å skape bedre grobunn for næringslivet.

Talbot svarer muntert når vi ringer:

– Det er viktig å få med at vi generelt er veldig positive til dette, begynner han.

Med sine 678 innleverte rapporter er organisasjonen på tredjeplass blant de med flest innleveringer i det irske lobbyregisteret siden det ble innført.

Talbot sier det var interessant å bli presentert for motforestillingene som norske stortingsrepresentanter har til å innføre et lobbyregister i Norge:

– Det minnet meg om diskusjonene vi hadde her for ti år siden – det var nesten alle de samme spørsmålene som kom opp. Men i dag ser vi knapt noe til dem.

Ian Talbot. Foto: Chambers Ireland.

Også Chambers Ireland var litt bekymret for om lobbyregisteret ville påvirke kontakten de hadde – ikke så mye med politikerne som med folk i embetsverket.

– Bekymringen vår var at de ville kvie seg mer for å snakke med oss. Men realiteten er at det ikke har endret adgangen vi har overhodet, hverken til dem eller til politikerne.

Talbot mener han taler på vegne av bedriftene når han hevder at det er lett å forstå hvem som skal registrere seg i lobbyregisteret og for hvilken aktivitet. Han minner om at små bedrifter med færre enn ti ansatte ikke trenger å registere noe.

– De større bedriftene og organisasjoner som oss er blitt veldig bevisste på at vi registrerer aktiviteten vår, som når vi har sagt noe under en middag med politikere tilstede.

Eksempel på innlevert lobbyrapport fra Chambers Ireland etter en middag med politikere.

Talbot tror lobbyregisteret har økt folks tillit til systemet lite grann – som når en privatperson får nyss i at noe har foregått, søker det opp i registeret og finner at kontakten er blitt registrert der.

Direktøren mener de flere tusen rapportene som blir levert hver fjerde måned i seg selv taler for at svært mye av lobbyaktiviteten i Irland faktisk blir registrert.

Han kan ikke huske at de administrative kostnadene var noe diskusjonstema den gang registeret ble innført.

– Ja, det stemmer at man må ha et kontrollorgan for at det skal fungere. Men det er en veldig beskjeden enhet, med fire-fem ansatte.

Fagforeningen: – Lobbyloven var en «game changer»

Irish Nurses and Midwives Organisation (INMO) er med sine 40 000 medlemmer den største fagforeningen for sykepleiere og jordmødre i Irland.

Siden lobbyloven ble innført, har fagforeningen levert totalt 119 lobbyrapporter, der de representerer medlemmenes interesser overfor irske myndigheter.

Overfor Filter Nyheter beskriver kommunikasjonssjef Siobhán de Paor ordningen som et nødvendig verktøy for å forstå hvordan politikk og politiske beslutninger blir utformet i Irland:

– Det har vært en svært velkommen utvikling. Registeret gjør det mulig for fagforeninger som oss å følge med på aktiviteten opp mot politikerne på vårt område.

De Paor har inntrykk av at også politikerne er fornøyde med åpenheten – det gjør det tydelig for alle hvilket press de utsettes for av ulike aktører.

– Vi hadde store problemer med korrupsjon. Denne loven var en «game changer» for hvordan folk forholder seg til de folkevalgte og myndighetene.

Hun kan ikke se at lobbyloven har påvirket fagforeningens arbeid i noen negativ retning. Det meste av kontakten de har med politikerne omfattes allerede av Irlands offentlighetslov, forklarer hun. Det lobbyloven og registeret gjør, er å føre aktiviteten opp i et oversiktlig system og befeste den gjennomsiktigheten ytterligere.

Kommunikasjonssjef Siobhán de Paor i Irish Nurses and Midwives Organisation. Foto: privat.

De Paor medgir at det i begynnelsen kunne være litt omstendelig å fylle ut rapportene, men at det nå går på rutine. Det gjør det også lettere at det er klare kriterier for hvilke samtaletema som skal registreres og ikke:

– En dagligdags samtale jeg har med en politiker jeg tilfeldigvis støter på på gaten trenger ikke å registreres, eksemplifiserer hun.

Advokaten: – Det tar meg fem minutter

– IT-systemet er faktisk veldig bra, jeg kan vise deg?

Fred Logue driver sitt eget advokatfirma, FP Logue, med to ansatte i Dublin. Firmaet spesialiserer seg på miljø-, teknologi- og informasjonslover og står for brorparten av miljøsøksmålene i Irland de siste årene. Det er i forbindelse med to oppdrag for en veldedig organisasjon at Logue har registrert seg som lobbyist i lobbyregisteret.

Advokaten logger inn i det irske lobbyregisteret med sin personlige konto og viser Filter Nyheter hvordan han går frem for å levere en rapport:

– Du ser at for hvert felt er det en nedtrekksmeny der du kan velge mellom ulike alternativer.

Logue går gjennom de obligatoriske feltene som må fylles ut: perioden det er for, temaet for samtalen, en kort beskrivelse av hva man snakket om, hvem man snakket med, om det ble gjort på vegne av en klient, og hvordan kommunikasjonen ble gjort.

Også feltet der man skal føre opp den man har snakket med, har en nedtrekksmeny. Hvis man ikke finner personen man har snakket med der, er det ikke en såkalt «utpekt offentlig tjenesteperson» og da er det ikke nødvendig å levere en rapport.

– Det tar meg fem minutter å levere dette, det tar veldig lite tid, oppsummerer han.

Det er særlig på områdene landbruk, eiendomsutvikling, skatt, finans og utenlandske investeringer at det foregår mye lobbyvirksomhet i Irland. Og tilsvarende er det landbruksgrupper, eiendomsutviklere, advokat- og regnskapsfirmaer og større lobbyorganisasjoner som er de store spillerne.

– For ikke å glemme amerikanske investorer, påpeker Logue.

Irsk økonomi avhenger i stor grad av amerikanske, multinasjonale selskaper – nesten alle de store teknologiselskapene har sine europeiske hovedkvarter i landet. Logue tror likevel den amerikanske innflytelsen på irsk politikk er «renere» sammenliknet med de lokale eiendomsskandalene som ledet til innføringen av lobbyloven i Irland.

– Du vet, i USA kan du komme i fengsel for korrupsjon, mens her er det annerledes – her blir du forfremmet, sier han halvt spøkefullt.



Fred Logue. Foto: FP Logue Solicitors.

Logue mener den irske lovgivningen skjermer vanlige innbyggere og små bedrifter godt. Til norske stortingspolitikeres bekymring for at et register ikke vil gi et riktig bilde av den reelle lobbyaktiviteten, kommenterer han:

– Man kan ikke anta at folk vil unndra å registrere seg eller oppgi uriktig informasjon. Det er en veldig negativ holdning å innta.

Den mest alvorlige omgåelsen av lobbyloven i Irland, etter hans syn, er embetsverkets praksis med å opprette det Logue kaller «kvasi-komitéer», der de inviterer inn sine foretrukne aktører for å innhente råd.

– Det er i praksis lobbyvirksomhet, men det blir gjort i forkledningen av en rådgivende komité. Ofte fører de ikke referater over hva som sies og det er vanskelig å få hentet ut informasjon. Da får man ikke vite hva som har foregått.

Gründeren: – Bør omfatte de med den reelle makten

– Jeg er litt gal, skjønner du, jeg har sprø idéer – selv om de ikke er sprø i mine øyne, sier Christopher Craig.

Store malerier med sjøfartsmotiv avslører Craigs maritime interesser i det vi videoringer ham hjemme i Dublin. Faren til Craig tjenestegjorde i marinen og selv beskriver han seg som en lidenskapelig seiler og klimaaktivist med en fascinasjon for båtbygging og det å skape ting med hendene. Ved siden av å drive firmaet Hibernicus Projects som designer storskala bygg i tømmer, er han involvert i et prosjekt for å restaurere en flåte med klassiske yachter i Frankrike.

De siste årene har gründeren ivret for å bygge en «Wood World» i det historiske havneområdet i Dublin, med et turistsenter, en båtbyggingsskole for moderne treskip og et leilighetskompleks med 500 enheter – alt i tømmer.

For å sette idéen ut i livet har han vært i kontakt med irske politikere og myndigheter og rapportert om det til lobbyregisteret. Han er frustrert over hvor liten interesse han møter i embetsverket:

– Regjeringens departementer er mye viktigere enn det folk forstår. Det er de som egentlig styrer og avgjør folks skjebne. Det er der beslutningene tas, bak lukkede dører, av statsansatte som ikke blir holdt ansvarlige slik politikerne blir.

Seileren sammenlikner et departement med et skip med to kapteiner: Ministeren som for en begrenset periode kan stake ut en kurs, og departementsoverhodet som er den som faktisk styrer skipet – et skip som er ufattelig tregt å få dreid om kursen på.

Chris Craig. Foto: skjermdump.

Og dette er Craigs hovedinnvending mot den irske lobbyloven, som han understreker at han støtter: at den ikke omfatter saksbehandlere i staten på lavere nivå.

I dag er det kun de øverste lederne i departementene som regnes som «utpekt offentlig tjenesteperson» og derfor er det kun kontakt med disse som må registreres i lobbyregisteret.

Gründeren frykter at saksbehandlerne under dem blir kontaktet av innflytelsesrike aktører som påvirker utfallet av sakene de behandler, uten at det kommer frem i det offentlige.

– Hvis Norge vurderer å innføre ny lobby-lovgivning bør dere sørge for at regelverket i hovedsak rettes inn mot de som har den reelle makten, de som tar beslutningene fra dag til dag. Ikke de som kommer og går og som får all medieoppmerksomheten, sier han, med henvisning til de folkevalgte politikerne.

Craigs andre innvendig er at lobbyregisteret er «et litt sløvt verktøy» – han tror sofistikerte lobbyister finner måter å omgå det på. Han mener likevel det var helt nødvendig at registeret ble innført i Irland og antar det er noe alle land burde ha.

Da vi skal til å avslutte, forteller Craig at et av hans siste påfunn er å bygge et nytt seiltreningsfartøy som et felles initiativ mellom Storbritannia og Irland og som en fredsgjerning mellom nord og sør – uten at han foreløpig har fått gjennomslag for det.

– Så du ser, det er ikke en dum idé, det er en genial idé. Men den er litt i villeste laget for en statsansatt.

Konsulenten: – Reglene må være rettferdige

– Det med at irer er så snakkesalige stemmer ikke like godt for folk fra Dublin; kanskje fordi de slekter på de norske vikingene som en gang erobret byen, humrer Marc Coleman.

For tre år siden startet han sitt eget konsulent- og rådgivningsfirma, Octavian Research and Public Affairs. Økonomen har ellers en mangfoldig karriere bak seg med fartstid i blant annet Finansdepartementet, Den europeiske sentralbanken og Irlands største lobbygruppe Ibec.

Som konsulent leverer Coleman økonomiske analyser og lobbyerer myndighetene på vegne av klientene sine.

Coleman synes myndighetene har truffet en riktig balanse mellom behovet for informasjon og å gjøre det enkelt for folk å fylle ut lobbyregisteret. Men han mener lobbyloven kunne vært tydeligere på hvilke tilfeller som skal registreres og ikke.

Konsulenten er aktiv på sosiale medier og bruker for eksempel Twitter til å rette oppmerksomheten mot enkelte saker som han arbeider med for klienter. Når han da tagger politikere med deres Twitter-adresser, teller det da som lobbyvirksomhet?

Et annet eksempel han nevner, er når han uttaler seg bredt om noe i en offentlig kontekst eller rolle, men der budskapet er fordelaktig for hans klienter – er det da å lobbyere?

Utsnitt av lobbyrapport som Coleman leverte 21. september 2021, der han oppgir aktivitet rettet mot politikere på sosiale medier.

For å være på den sikre siden velger Coleman heller å registrere for mye enn for lite, men han lurer ofte på om alle aktører er like pliktoppfyllende som ham. Han mener han gir konkurrentene et fortrinn dersom han oppgir informasjon i registeret som de ikke gjør, fordi de da kan følge med på aktiviteten hans.

– Dette er ikke et argument mot lobbylovgivning – det er bare et argument for at vi må sørge for at reglene er rettferdige.

Særlig er Coleman bekymret for at offentlige institusjoner, som har god adgang til departementene og politikerne, får en fordel foran privat sektor i enkelte saker – som når offentlige midler skal tildeles.

Ikke fordi det nødvendigvis gjøres med hensikt, men fordi det er naturlig at ting kommer opp når man har hyppig kontakt med noen.

Marc Coleman. Foto: privat.

Det er her merknaden om de snakkesalige irene faller:

– Det er bare menneskelig at samtalen drar avsted og at noen nevner i forbifarten at de så at det var lagt ut en utlysning på et område som de har kompetanse på. Særlig her i Irland – vi elsker å snakke. Men spørsmålet mitt er da – rapporterer de inn at de nevnte dette i lobbyregisteret?

Journalisten: – Det er en gullgruve

Journalist Killian Woods er i New York, der han har arbeidet fra det siste året, når vi ringer.

For den irske avisen Business Post skriver han om hvordan forretningsinteresser påvirker politiske beslutninger i Irland. Spesielt har han gravd i eiendomsbransjen og lobbyvirksomheten som er tilknyttet den.

Woods forklarer at Irland er inne i en stor boligkrise. Mye av boligmassen i byene er tatt over av store utleiefirma og unge får ikke kjøpt egen bolig. Enkelte irske politikere har tjent gode penger på krisen, noe Woods har skrevet artikler om.

– For meg som journalist er lobbyregisteret som en gullgruve. Det blir levert tusener av rapporter der hver fjerde måned, og det gjelder å finne de som er betydningsfulle, sier han til Filter Nyheter.

I den tekniske løsningen som Irland har valgt, er det mulig å eksportere oversikter over søkene i registeret. Man kan også abonnere på filtrerte søk for å følge særlig med på enkelte politikkområder, politikere eller lobbyorganisasjoner.

Woods sjekker innom registeret regelmessig for å oppdatere seg og kan da være heldig og komme over noe som ingen andre har sett, forklarer han.

Som et eksempel forteller journalisten om en nyhetssak han publiserte i juni: En eiendomsutvikler hadde kjøpt en tomt i Dublin for en rimelig penge tilbake i 2016. Av lobbyregisteret gikk det frem at de la stort press på lokale politikere for å få omregulert tomten til boligområde, med løfte om at de skulle bygge over 500 lavkostnadsboliger der. Like etter at tomten ble omregulert, la utvikleren den ut for salg til det tidobbelte av prisen den var kjøpt for.

For noen måneder siden fanget Woods opp at samme utvikler hadde kontaktet politikerne igjen. Det hadde ikke lyktes dem å selge tomten, og nå ville de ha subsidier for å få råd til eiendomsprosjektet de opprinnelig hadde lovet.

Lobbyrapportene kan gi nok informasjon i seg selv, men Woods bruker oftest registeret som et første steg til å hente ut flere opplysninger med den irske offentlighetsloven i hånd. Når han via registeret kan spesifisere hvem det var som møtte hvem, og om hva, er det mer sannsynlig at myndighetene frigir de aktuelle dokumentene, erfarer han.

For litt siden ba han myndighetene om innsyn i et referat fra et møte han fant i registeret: byggebransjen hadde bedt politikere om subsidier verdt 450 millioner euro. Woods fikk til svar at det ikke fantes noe referat, også da han ba dem dobbeltsjekke.

– Så da publiserte jeg en artikkel om at det hadde vært et slikt møte, men at det ikke fantes noen nedtegnelser av hva som hadde blitt sagt. Og plutselig så fantes det et referat likevel – myndighetene beklaget, sendte det til meg og sa det hadde skjedd en feil.

Killian Woods. Foto: Business Post.

Journalisten tror også vanlige innbyggere i økende grad ser verdien av registeret. Som da deres tidligere statsminister, Leo Varadkar, fortalte det han trodde var en morsom anekdote i en lunsj i Den amerikanske kongressen i 2018:

Donald Trump hadde ringt Varadkar i 2014, den gang Trump var forretningsmann og Varadkar var turistminister, for å stoppe et vindpark-prosjekt ved en av Trumps golfbaner på Irlands vestkyst. Varadkar hadde så ringt det lokale fylkesrådet «og gjort det han kunne».

– Ingen hadde hørt om disse samtalene før og det fikk folk til å heve øyenbrynene. Alle var enige om at dette var et perfekt eksempel på at vi trenger et lobbyregister.

Woods sier en stor andel av hans egne nyhetsartikler ikke hadde blitt til uten registeret:

– Jeg håper dere får dere en form for lobbyregister i Norge, dere også. Det vil gjøre jobben til norske journalister langt lettere.

Kontrollenheten: – Det legger større makt i hendene på vanlige folk

– Vi er absolutt for lobbyvirksomhet. Alt vi ber om er en oversikt over hva som foregår og hva det handler om, sier Anthony Murray.

Murray er sjef ved den irske Lobbyreguleringsenheten. Sammen med et team på tre ansatte kontrollerer han at innrapporteringen til lobbyregisteret går riktig for seg.

Kontoret ligger innunder den uavhengige Standardkommisjonen, forkortet SIPO, som ved siden av lobbylovverket følger med på parti- og valg-finansiering og at politikere og offentlig ansatte overholder etiske retningslinjer.

– Det registeret faktisk gjør, er at det legger større makt i hendene på vanlige folk. Forhåpentligvis forhindrer det en del høynivå-lobbyaktivitet som aldri ville ha blitt ført opp noe sted og som ville hatt stor innflytelse på folks fremtid.

I Irland har du frister tre ganger i året for å levere rapporter om de siste fire måneders lobbyaktivitet. Når du først er registrert som lobbyist, må du levere en såkalt «null-rapport» dersom du ikke har hatt kontakt med offentlige tjenestepersoner i perioden.

Murray forklarer at det kan oppstå problemer når folk ikke har satt seg ordentlig inn i regelverket. Kontoret hans utsteder bøter på 200 euro til dem som ikke leverer rapportene i tide.

– De liker oss kanskje ikke så godt da, men det er heller ikke en veldig hard straff. Forhåpentligvis husker de å levere rapporten neste gang.

Utsnitt av det irske lobbyregisterets digitale portal, lobbying.ie, 12. august 2022.

Murray sier Lobbyreguleringsenheten bruker mye tid på å bevisstgjøre folk om lovverket og oppfordrer til etterlevelse heller enn å straffe. Han mener å se at det virker:

I 2021 ble det levert inn til sammen 11 600 rapporter i lobbyregisteret og bare 399 bøter ble utstedt. Flesteparten ble betalt.

Når bøtene ikke blir betalt eller rapporter ikke blir levert, kan kontoret hans etterforske det og ta det til retten. Men det er noe de forsøker å unngå i det lengste, sier Murray. I de seks årene Irland har hatt en lobbylov har det kun vært én slik rettssak.

Kontoret hans har også fullmakt til å be politikeren eller den offentlige ansatte det gjelder om å bekrefte eller utdype innholdet i et møte dersom kontoret har mistanke om at en rapport ikke oppgir riktig informasjon.

Murray medgir at teamet hans ikke kan oppdage alt, men mener den virkelige styrken til registeret ligger i at lobbyvirksomheten er blitt offentlig tilgjengelig informasjon. Få lobbyister er tjent med den negative medieoppmerksomheten som følger hvis det kommer for en dag at en samtale ikke er registrert eller er gjengitt feil.

– Du vet, folk snakker sammen på bakrommet – ting kommer ut.

Ved siden av fire heltidsansatte ved Lobbyreguleringsenheten, er kontrollarbeidet fordelt på noen stillingsprosenter ved andre enheter under Standardkommisjonen. Murray synes ikke det utgjør en overstadig administrativ byrde for det de får igjen for arbeidet.

– Det er definitivt ikke en stor kostnad for et land som Irland, og da burde det – etter mitt syn – heller ikke være det for et land som Norge, som er mye mer velstående.

