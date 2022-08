Iran skylder på offeret etter Rushdie-attentat

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

IRAN RETTFERDIGGJØR ATTENTAT: «Når det gjelder angrepet på Salman Rushdie i USA, mener vi ikke at noen fortjener skyld eller fordømmelse, bortsett fra ham selv og hans støttespillere. (…) Vi mener fornærmelsene og støtten han fikk var en krenkelse av alle religioners følgere», uttaler Iran via UD-talsmannen Nasser Kanaani i dag. Regimet benekter å ha noe med fredagens drapsforsøk å gjøre, selv om det var prestestyret i Iran som utstedte dødsdommen mot Rushdie for romanen «Sataniske vers» og senere har holdt trusselbildet fra ekstreme islamister ved like på ulike måter. Iran var etter alt å dømme også involvert i attentatet […]