India og Kina blant statene som nekter å fordømme Russland

ETT ÅR SIDEN FULLSKALA-KRIGEN STARTET: Det er en dag både for å minnes tusener av falne og stålsette seg for nye kamper i Ukraina, idet landet legger bak seg det første hele året av Russlands kriminelle fullskalainvasjon – uovervinnelighetens år, ifølge president Volodymyr Zelenskyj, som i dag deltar i et online toppmøte med Joe Biden og andre vestlige ledere. De er ventet å kunngjøre flere nye sanksjoner mot Russland – sanksjoner som også kan ramme tredjeland som eksporterer til Ukraina-krigens aggressor, ifølge Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. Dagens budskap fra Kreml er at russiske styrker nå gjør fremskritt i øst.

Vi har samlet de beste sakene fra norsk og internasjonal presse som enten tar det store overblikket på Ukraina-krigen i dag, eller leverer sterke reportasjer om enkeltskjebner idet Ukraina-krigen går inn i sitt andre år. Les her!

INGEN ENSTEMMIG FORDØMMELSE: 32 land, deriblant Thailand, Sør-Afrika, Iran, India og Kina, avsto fra å stemme da 141 FN-land i natt vedtok å fordømme Russlands krig og kreve en rettferdig fred for Ukraina. I tillegg kommer de fem nasjonene, inkludert Russland selv, som stemte mot. Da den kinesiske utsendingen Dai Bing hevdet Vesten kaster bensin på bålet med sin omfattende våpenhjelp til den ene parten, utløste det et engasjert motinnlegg fra Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock – hun sier det er oppsiktsvekkende å påstå at krisen blir verre