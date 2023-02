Avsløringer, dokumentarer, podkast: De 13 beste Ukraina-fordypningene i dag

I anledning at det er ett år siden det russiske fullskala-angrepet på Ukraina har en rekke internasjonale medier laget saker, enten med overblikk over krigen som har rast i tolv lange måneder, men også reportasjer med sterke historier om enkeltskjebner. Her har vi samlet noen av de beste.

LANGLESNING: «Han har tre rådgivere. Ivan den Grusomme. Peter den store. Og Katarina den Store av Russland», skal den russiske utenriksminister Sergej Lavrov ha sagt, ifølge kilder til den britiske økonomiavisa Financial Times. I en fersk langlesning har journalistene fått oppsiktsvekkende uttalelser fra seks mangeårige Putin-allierte, i tillegg til andre personer involvert i Russlands krigsoperasjoner i Ukraina. De forteller om at da Russland tok det fatale valget om å gå til fullskala invasjon mot Ukraina, hadde Russlands president Vladimir Putin kun konsultert med en liten krets rundt seg. Etter hvert som det ble tydelig hvor katastrofal beslutningen var, både militært og økonomisk, har presidenten isolert seg stadig mer. Likevel finner han stadig nye måter å rettferdiggjøre krigen, blant annet ved å si at «det viser seg at vi var fullstendig uforberedt. Men det er bra vi fant det ut nå, heller enn når Nato invaderer oss». En av Putins aller største feil skal ha vært å stole på Viktor Medvedtsjuk, lederen av det største ukrainske opposisjonspartiet, som skal ha sagt at den ukrainske hæren kom til å ta imot de russiske styrkene med åpne armer.

«How Putin blundered into Ukraine — then doubled down» leser du her.

FOTOREPORTASJE: Ti ukrainere deler det aller siste mobilbildet de tok før invasjonen, før de visste hvordan det neste året kom til å endre livet for alltid. Da spilte de fotball, spiste middag og tok noen drinker ute på byen eller gikk seg en tur i parken. De tok bilder av katter, hunder, babyer, solnedganger og barn som lagde ting på skolen.

Se bildene, publisert i BBC, her – og les hvordan det går med de avbildede nå.

DOKUMENTASJON: The Reckoning Project er en sammenslutning av journalister og researchere som de siste ti månedene møysommelig har samlet inn vitnemål fra ofre og øyenvitner til russiske krigsforbrytelser i Ukraina. Anne Applebaum og Natalia Gumenjuk løfter noen av de rystende historiene i en lang artikkel hos The Atlantic:

GRAFIKK: At Russland er et isolert land etter invasjonen av Ukraina, er en sannhet med modifikasjoner. Riktignok stemte 141 land i FN for å fordømme den russiske aggresjonen, mens bare fem land, inkludert Russland selv, stemte mot. Men det er en stor blokk av stater – inkludert noen av verdens mest folkerike – som avstår fra å stemme, og flere av dem er i tillegg blant Kremls fremste støttespillere politisk og økonomisk.

Russlands faktiske geopolitiske situasjon i dag, og hvordan landet snor seg unna sanksjoner og utfrysing, oppsummeres i en The New York Times-sak med kort tekst og lettfattelige tegninger.

«The West Tried to Isolate Russia. It Didn’t Work» leser du her med gratiskvote eller abonnement.

INTERVJUER: Washington Post har gjennom flere måneder samlet beslutningstagernes egne fortellinger om timene rundt det russiske angrepet 24. februar i fjor. Her får vi blant annet beskrevet hvordan daværende statsminister Boris Johnson i Storbritannia utbrøt «that fucking cunt» om Vladimir Putin klokka 04 om natta, og hvordan en av Zelenskyjs rådgivere i Kyiv ikke forsto hva «det» var da han ble vekket med beskjeden om at «det har begynt». Jens Stoltenberg er også med. «Vi forsto at dette var en av de mørkeste dagene i Europas moderne historie», sier han.

REPORTASJE: Krigen i Ukraina har hatt mange dystre enkeltskjebner. Én av dem er Oleksandra Moroz (48) som forlot Vest-Ukraina i februar, men som reiste tilbake igjen for å treffe sønnen Jura Moroz (23) og sende ham trygt avgårde før han skulle inn i fronten. Men da hun dro tilbake fant hun ikke spor etter ham. Oleksandra ga ikke opp jakten. Hun ringte alle sykehus og likhus på territoriet, uten hell, og la ut etterlysninger i sosiale medier. I et helt år, i det som ble en 23-sider-lang reportasje, følger Morgenbladet morens forsøk på å finne ut hvor han var blitt av.

«Først forsvant sønnen Jura, så ble Oleksandra oppringt av ukjente» leser du her.

SCROLLESAK: Hvordan er det mulig at nasjonen Ukraina fortsatt eksisterer? Ett år etter at russiske stridsvogner rullet over grensa, i det som ble alt annet enn den lettvinte seieren Kreml håpet på, er landets overlevelseskraft noe av det mest forbausende ved krigen. Det er nesten så vi står i fare for å ta ukrainernes motstandsevne for gitt. Derfor er det en betimelig oppskriving Reuters har begått, om hvor mye som skal klaffe for at det fortsatt skal gå bra. Saken setter blant annet lupen på Kyivs evne til å ikke falle i fiendens hender, betydningen av en inspirerende leder i Zelenskyj, den vestlige støtten, de russiske taktiske tabbene og den ukrainske sivilbefolkningens standhaftighet.

TV-DOKUMENTAR: Dokumentaren «Mariupol – med egne øyne» (engelsk: «Mariupol – Unlost hope») er pent laget, men skildrer noe av det mest brutale som har skjedd i løpet av krigens herjinger det siste året. Man kommer tett på ukrainerne som overlevde de første ukene av Russlands invasjon i havnebyen som nå ligger i grus. De så lik liggende rundt i gatene, og noen av dem mistet også sine egne barn. En kvinne forteller at hun fikk valget om å søke dekning i teateret eller filharmonien i Mariupol, og at hun valgte sistnevnte. Etter å ha sett hvordan folkene i teateret, som skrev «BARN» med stor skrift på kyrillisk på asfalten foran bygget, er det nærliggende å tro at det var et valg som sikret henne livet.

«Mariupol – med egne øyne» ligger åpent på NRK.

LANGLESNING: «Kanskje det blodigste og mest sjokkerende kapittelet i Russlands brutale krig», skriver The Guardian – også det om Mariupol. I en bredt anlagt reportasje med øyenvitneskildringer og videodokumentasjon har journalistene i den britiske avisa gått i dybden på russernes 80 dager lange angrep på byen og de etterfølgende grusomhetene: «Byen var blitt en kirkegård, med tusenvis av grunne graver i boligblokkenes tun. Mens redningsmannskaper gikk dør til dør, oppdager de at eldre og bevegelseshemmede har sultet i hjel i leilighetene sine».

«Mariupol – The ruin of a city» leser du her.

ESSAY: Er Russland, med sin sterke leder, militariserte stat, ufrie presse og sine drap og fengslinger av opposisjonelle, fascistisk? LO-rådgiver Jonas Bals er blant dem som mener at Russland – om ikke annet – er umulig å forstå uten at man samtidig forsøker å forstå fascismen. Uten å dykke ned i definisjonskrigene som har stått de siste tiårene forteller han hvorfor i et essay han har spesialskrevet for Filter Nyheter.

PAMFLETT: «En demonstrasjon som begynte som et forsvar for en europeisk framtid, ble nå et forsvar for de få tingene man hadde oppnådd i Ukrainas samtid». Det skriver den amerikanske historikeren Timothy Snyder om Majdan-demonstrasjonene i 2014 i pamfletten Om Ukraina (med kapitler om Ukraina fra hans tidligere bok Veien til ufrihet). Pamfletten på 125 sider er god lesning dersom man ønsker å forstå Russlands påvirkning av nabolandet. Snyder går i dybden av hvordan Russland annekterte Krym i 2014 og han beskriver begrepet «schizofascisme»; reelle fascister som kaller motstanderne sine for fascister. Forfatteren mener at russere har lært at «fascistisk» betyr «anti-russisk», noe som ifølge ham gjør det nesten grammatisk feil for en russer å se for seg at en russer kan være fascistisk: «I vår tids russiske samtale er det enklere for en faktisk russisk fascist å kalle en ikke-fascist «fascist» enn det er for en ikke-fascist å kalle en russisk fascist «fascist», skriver han.

«Om Ukraina – fra Veien til Ufrihet» er gitt ut på norsk av forlaget Press.

PODKAST: Aftenposten har i en fireårsperiode fulgt flere generasjoner i en russisk familie. Etter at krigen brøt ut, tok redaksjonen igjen kontakt. Avisa spør seg om familiens historie kan bidra til å gi svar på hvorfor Putin fremdeles er såpass populær innenriks. Maria, familiens «matriark», forteller at hun har blitt mer begeistret for Putin det siste året. Dette til tross for at hennes egen søster og andre slektninger bor i Ukraina, og at ukrainerne har brutt all kontakt med sine russiske slektninger. Maria lengter tilbake til Sovjetunionen og ser på krigen som en form for borgerkrig eller søskenkrangel, mens den egentlige fienden er Vesten og USA. Hun tror derfor at så fort krigsherjingene er over, vil hun også gjenoppta kontakten med den ukrainske delen av familien. I tillegg ønsker hun at hennes egne sønner bør sendes til fronten, noe de selv er skeptiske til fordi de mangler militærerfaring.

Podkasten «Maria og Putin» krever abonnement, men ligger her.

DOKUMENTAR: To modige russiske filmskapere, i samarbeid med BBC World Service, gir et uvanlig innblikk i hvordan noen av krigens kritikere i Russland på ulike vis forsøker å tvinge fram debatt og motstand mens de manøvrer i regimets drakoniske forfølgelse av selv den mest uskyldige aktivisme. Dokumentaren som ble publisert denne uka følger blant andre en lokalpolitiker, en gruppe grafittiaktivister, en skuespiller som mistet sin bror i invasjonen og en uavhengig nyhetskanal som prøver å fortsette sendingene sine i sosiale medier. Filmen er dessverre foreløpig forbeholdt dem med britisk IP-adresse, men BBC har lagt ut et kvarter langt utdrag på YouTube som er severdig i seg selv.