IEA-advarsel: Russland kan stenge gasskranene helt

ADVARER OM STENGTE GASSKRANER: Sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, sier onsdag at europeiske land må planlegge for at Russland kan komme til å stenge gasskranene til Europa helt til vinteren. IEA-direktøren ber europeiske land om å utsette planlagte nedstengninger av atomkraftverk, som følge av det uvisse energimarkedet i tiden fremover. Uttalelsene kommer samme dag som IEA legger frem sin årlige rapport om verdens energiinvesteringer. Sammen med den pågående energikrisen, beskriver den at investeringene i fornybar energi må tredobles om det skal kunne demme opp for etterspørselen etter fossil energi og forsyne verden gjennom et grønt skifte. Ansvarlig […]