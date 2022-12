Høyesterettsdommer med prorussiske utfall til kona

HYLLET PUTIN ETTER PÅSTÅND OM FORGIFTNING: Høyesterettsdommeren som hevder at en akutt sykehusinnleggelse i høst skyldtes at hans (nå fraseparerte) ukrainske kone forgiftet ham, har i en serie meldinger til henne kommet med flere grove pro-russiske utfall, som at han håper Putins krig ender med at «Ukraina blir slettet fra kartet». Overfor Dagbladet bekrefter Jens Edvin Andreassen Skoghøy at han var avsender av meldingene, men sier de skyldes at hans «dømmekraft og fungering» fortsatt var svekket av den påståtte giften og at de var sendt i sinne. Den ukrainske kvinnen har tilbakevist anklagene om forgiftning på det sterkeste. Ifølge politiet er ingen per i dag siktet i den pågående etterforskningen. Skoghøy har ikke offentlig lagt fram dokumentasjon på at sykehuset avdekket «et bedøvende middel» som må ha blitt påført ham i en villet handling, og oppgir selv at det foreløpig ikke er avklart hvilket stoff det dreier seg om.Dommeren har i høst hatt studiepermisjon fra Høyesterett, der han er nummer to i rang og stedfortredende høyesterettsjustitiarius.



VIL STYRE STRØMEKSPORTEN: Det er kaldt og strømmen koster fortsatt godt over fire kroner mesteparten av dagen i Sør-Norge. Selv om energiminister Terje Aasland (Ap) avviste at det er noen quick fix å kople Norge fra det europeiske energimarkedet, åpnet han i «Politisk kvarter» onsdag for å begrense eksporten gjennom en såkalt «styringsmekanisme» som regjeringen i ferd med å ferdigstille. «Mekanismen kommer til å være viktig i tida framover fordi vi kommer til å få mer uregulerbar kraft i det norske kraftsystemet. Det betyr at vi må ta vare på vannkraften vår, som bidrar med effekt og kan opprettholde kraftforsyningen når det ikke blåser», sier Aasland.