Tirsdag 26. mai ble en rekke lover som regulerer folks muligheter til å bli foreldre, og kommende foreldres tilbud fra det offentlige helsevesenet, endret.

Eggdonasjon: Alle kvinner mellom 25 og 35 år kan donere egg, men ikke mer enn tre ganger. Kvinner må gjennom en psykologisk vurdering av om de er skikket, på lik linje med sæddonorer. Det koster penger å få tilbudet opp å gå, så partiene ber regjeringen gjøre plass til det i statsbudsjettet for 2021.

Alle kvinner mellom 25 og 35 år kan donere egg, men ikke mer enn tre ganger. Kvinner må gjennom en psykologisk vurdering av om de er skikket, på lik linje med sæddonorer. Det koster penger å få tilbudet opp å gå, så partiene ber regjeringen gjøre plass til det i statsbudsjettet for 2021. Assistert befruktning for single: Enslige, i praksis kvinner, får hjelp til å få barn ved hjelp av prøverør.

Enslige, i praksis kvinner, får hjelp til å få barn ved hjelp av prøverør. Tidlig ultralyd: Alle kvinner tilbys ultralyd innen uke 14. Dette vil koste penger, og er ikke et tilbud som er oppe og stå den 27. mai. Det krever trolig et tresifret antall millioner å tilby tidlig ultralyd, ifølge et grovt regnestykke partiene har fått utarbeidet. Partiene ber regjeringen sette av penger i statsbudsjettet for 2021, og sette i gang fra 1. januar. Trolig vil det ta år før alle får tilbudet, ifølge fagfolk Filter Nyheter har snakket med.

Alle kvinner tilbys ultralyd innen uke 14. Dette vil koste penger, og er ikke et tilbud som er oppe og stå den 27. mai. Det krever trolig et tresifret antall millioner å tilby tidlig ultralyd, ifølge et grovt regnestykke partiene har fått utarbeidet. Partiene ber regjeringen sette av penger i statsbudsjettet for 2021, og sette i gang fra 1. januar. Trolig vil det ta år før alle får tilbudet, ifølge fagfolk Filter Nyheter har snakket med. Downs-test: Hvis legen finner tegn til at noe kan være galt på tidlig ultralyd, tilbys kvinnen en blodprøve som med 80 prosent sikkerhet kan si om fosteret har Downs syndrom, kalt Nipt-test. Alle kvinner over 35 år tilbys også testen, hvor man i dag må ha passert 38 år innen termin for å få testen. Hvis prøven viser at ja, fosteret kan ha Downs, vil legen utføre fostervanns- og morkakeprøver. Kvinner under 35 år som får beskjed om at alt er fint på tidlig ultralyd, men likevel vil ta testen, kan kjøpe den selv.

Stortinget debatterte lovendringene i fem timer, og det var spenning knyttet til flere av forslagene, særlig det om assistert befruktning for enslige. Representanter fra både Høyre og Venstre erklærte at de ville bryte med regjeringsavtalen og gå mot KrFs vetorett, og stemte med Frp, Ap og SVs forslag, i tråd med egen overbevisning.

Her er noen kondenserte utdrag fra debatten i stortingssalen tirsdag:

TIDLIG ULTRALYD: Sortering vs livredning

At alle kvinner nå skal få tilbud om tidlig ultralyd, er blant endringene som smerter KrF og deler av Senterpartiet, med talsperson Kjersti Toppe i spissen, mest. Store deler av debatten dreide seg om dette. Det er også den lovendringen som får betydning for desidert flest kvinner.

EGGDONASJON: Salg av kvinnekroppen vs eget vett

Rødt vil ikke åpne for at alle kvinner kan donere egg, fordi de frykter at fattige kvinner vil føle seg presset til det i bytte mot tusenlapper. Partiet foreslår derfor at kun egg som er til overs etter at par som har gått gjennom assistert befruktning, skal kunne doneres. Der er partiet på full kollisjonskurs med Ap.

KUNSTIG BEFRUKTNING FOR SINGLE: Foreldre-drømmen vs pappas posisjon

I spørsmålet om kunstig befruktning for single, mer spesifikt single kvinner, brøt Frps Per-Willy Amundsen med eget parti.

Nå satser vi!

Rundt 1500 av dere har valgt å støtte Filter hver måned og få vårt nye magasin i posten. Takk! Vi ønsker nå å utvide vår redaksjon med en ny journalist, og det er her du kommer inn.

Når vi når 2000 månedlige støttespillere vil vi ansette en journalist som skal dekke helse og vitenskap på Filter-måten. Det betyr at du kan være med å ansette den journalisten samtidig som du får Filter på papir!

For 100,- kroner i måneden får du Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Bli abonnent i dag, og hjelp oss nå målet! Om du allerede er abonnent og verver en venn sender vi deg en Filter t-skjorte som takk. Alt du trenger å gjøre er å få din venn til å sende oss en mail så sender vi den til deg.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.