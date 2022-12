Her protesterer de russiske soldatene

SKJELLER UT GENERALEN: «Dra til helvete, generaljævel!» og «det er din skyld!» roper russiske soldater til Kirill Kulakov, generalmajor og sjef for den militære kommandoskolen i Kazan, på en mobiliseringsleir i regionen. En annen video viser flere titalls soldater som forlater leiren i protest. Una Hakvåg, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), sier til NRK at videoer av russiske soldater som er misfornøyde med tjenesteforholdene har kommet helt siden starten av krigen, og at det derfor ikke nødvendigvis betyr at de er negative til å bli mobilisert: «Det russiske forsvaret er ingen søndagsskole. Soldatene har svært dårlige tjenesteforhold og må ofte gjøre kjipe oppgaver. Tidvis er det store slåsskamper mellom soldatene. Dette er sånn sett ganske forventet. Samtidig er det klart at det er et uttrykk for frustrasjon», sier Hakvåg.



