Frykter Trump har atomvåpen-dokumenter hjemme

IKKE SÅ FLINK MED HEMMELIGHOLD: «The F.B.I. search of Mar-a-Lago is a coda to the years of tumult between an erratic president and the nation’s intelligence and law enforcement agencies.» New York Times følger opp nyhetene om mistanken om at Donald J. Trump lagrer ekstremt sensitivt materiale relatert til atomvåpen i sitt Florida-palass, med en oppskriving av ekspresidentens trøblete forhold til klassifiserte dokumenter og til sin egen etterretningstjeneste. Fredagslesning for den som trenger en påminnelse hvor hinsides det var at USAs president twitret graderte satellittbilder og anbefalte CIA-folkene å «komme seg tilbake på skolebenken». I natt bekjentgjorde USAs justisminister Merrick […]