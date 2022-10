Forsvaret skjerper beredskapen i Norge

SKJERPER BEREDSKAPEN I NORGE: Forsvaret vil fra og med tirsdag heve den militære beredskapen i Norge med ett nivå. Det informerte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om på en pressekonferanse i dag klokka 13, der også forsvarsministeren og forsvarssjefen deltok. Forsvaret vil omprioritere aktivitet og ressurser for å målrette innsatsen mot det som anses mest nødvendig her og nå og for å sikre Forsvarets utholdenhet, ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Statsministeren understreket at beslutningen – som er tatt av regjeringen og forankret i Stortinget – ikke er en reaksjon på en konkret hendelse eller trussel mot Norge de siste dagene, men utviklingen over tid. Støre sa også at styrkingen vil være et viktig signal til de som måtte ønske å utfordre Norge.

Det er første gang Forsvaret gjennomfører et slikt faseskifte i sitt operative planverk siden det ble utviklet i kjølvannet av Russlands Krym-annektering i 2014. Innsatsen vil blant annet styrkes innen logistikk, kommunikasjonssikkerhet, bedret situasjonsforståelse, og tiltak for å sikre kritisk infrastruktur og Forsvarets egne anlegg. Det vil bli omprioritert ressurser til maritim overvåking i samarbeid med allierte, inkludert beskyttelse av olje- og gassinstallasjoner. Ressurser blir også flyttet fra tradisjonelle øvelser til mer spisset kompetanseutvikling for befal og offiserer. En testflygning av F-35 i USA er avbrutt for å ha nok fly tilgjengelig her hjemme, og planlagte materiellanskaffelser og byggeprosjekter kan også bli utsatt. Ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen forbereder Forsvaret seg på å stå minst ett år i den situasjonen vi er i nå. Beredskapshevingen innebærer foreløpig ikke noen styrking av forsvarsbudsjettet, som for 2023 ligger langt unna NATO-målet – ressursene skal heller utnyttes bedre innenfor eksisterende ramme.