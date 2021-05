Nylig avslørte Filter Nyheter hvordan Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen (49) kobler tenåringer og menn i 20-åra med etablerte nynazister i valgkampen.

Før stortingsvalget til høsten har partilederen oppført flere høyreekstreme aktivister med tette bånd til nynazistorganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) på valglistene.

Les også: Slik kobler Alliansen tenåringer med nynazister i valgkampen

Disse aktivistene har gjennom flere år deltatt i aksjoner og større markeringer for den voldsfremmende organisasjonen, som hyller Adolf Hitler og knytter sin revolusjonære ideologi til tekster om geriljakrig og terrorisme. Konfrontert med opplysningene har Lysglimt Johansen svart at han ikke har betenkeligheter med å føre opp nynazistene så lenge «hva de sier er riktig og modig».

– Hva de liksom har ellers av relasjoner eller medlemskap eller hva det skulle være, det er ikke det viktige, sa Lysglimt Johansen i begynnelsen av mai.

Alliansen stiller nå til valg i alle landets fylker. Lysglimt Johansen troner selv øverst på listene flere steder, men partiet har også lokale kandidater på førsteplass i både Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder og Innlandet.

I tillegg var den innvandrerfiendtlige aktivisten Amund Garfors (76) fra Narvik inntil nylig oppført som førstekandidat for Alliansen i Nordland, ifølge fylkeskommunens oversikt. Han ga uttrykk for at han ble lurt av Lysglimt Johansen til å stå på lista.

– Han er jo jødehater! Og det er det totalt motsatte av hva jeg står for. Totalt, sier Garfors til Filter Nyheter.

Oppdatering: Fylkesvalgstyret i Nordland behandlet og godkjente valglister i et møte fredag 28. mai. Alliansens liste er endret siden innleveringsfristen i mars: Amund Garfors er ikke lenger oppført, mens Lysglimt Johansen selv står på førsteplass.

Amund Garfors: «Forsøker å ri to hester»

76-åringen sier han fikk en telefon fra Lysglimt Johansen i januar i år med spørsmål om å «hjelpe til» med valglistene for Alliansen. Han signerte valglista med sitt eget navn før innsending, men angret seg etterpå – og hevder å ha gitt beskjed til både fylkeskommunen og Lysglimt Johansen om dette.

– Jeg sa til ham: «Hør her, jeg kan ikke stå på to lister samtidig». Jeg sto allerede på Demokratene sin liste (der Garfors med noen opphold har vært medlem i flere år, red. anm.). Han klarte likevel å lure det til på en måte, sier nordlendingen.

Partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen sier dette om påstanden fra Garfors:

«Amund Garfors takker tydelig først ja til å stå på liste i telefon med meg og Arvid Gimre (førstekandidat for Alliansen i Rogaland, red. anm.). Amund står nå ikke på Alliansens lister. Det var en misforståelse her, men det ryddet vi opp i, og Amund står nå kun for Demokratene», skriver han i en e-post til Filter Nyheter.

Garfors er for veteran å regne i det innvandrerfiendtlige miljøet i Norge. Helt siden 1988 og den voldsdømte aktivisten Arne Myrdals dager har han vært medlem av den rasistiske organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI).

Garfors selv publiserer ofte innlegg på organisasjonens hjemmesider. Der har han advart mot «befolkningsutskiftningen» og «eksotisk vold» fra «det importerte marerittet». Han har omtalt statsråd Abid Raja (V) som en «frekk og ufyselig» person det ikke går an å stole på – og som har klart å «lure seg inn som kulturminister i et kristent land».

Statsminister Erna Solberg beskriver han som «forræder» og «globalismens tjener». I en video fra et møte i organisasjonen for noen år siden, predikerte Garfors at det snart ikke vil være «én hvit nordmann igjen i Oslo»:

– Jeg har vært i Brooklyn, jeg har vært i Bronx og forstadene til Washington. Det er ingen hvite igjen der. Alt er borte. Det er negre, puertorikanere, kriminelle, rotter og drit overalt. Sånn vil det gå med Oslo.

Han slo også fast at «myndighetene er på inntrengernes side», samtidig som han advarte mot en plan for at «Norge skal rives i stykker».

– Jeg har nok sagt det, ja. Erna er jo med på det, og jeg kan ikke si noe bedre om Støre heller. Det er ingen politikere i dag som tør. Hagen gjorde det i ei stund. Men han ble kibbet ut fra sitt eget parti, sier Garfors.

– Det er ingen skikkelig innvandringsmotstandere blant våre politikere i dag. Ikke én. Derfor håper jeg at Demokratene kan klare å få inn Kent Andersen og Geir Ugland Jacobsen. Da kan det bli litt moro igjen i Norge, legger han til.

I dag sender Garfors jevnlig penger til den muslimfiendtlige organisasjonen SIAN, forteller han – en organisasjon som også andre FMI-aktivister har omfavnet og deltatt på markeringer med. Men Garfors føler seg ikke trygg på at Lysglimt Johansen står på samme side i innvandringsspørsmålet.

– Lysglimt forsøker å ri to hester, forstår du: Jeg vet ikke hvordan han ser på dette med å fylle Norge med muslimer – jeg har tidligere hørt at han var liberalist og mente det var veldig bra. Så jeg vet ikke hvor denne mannen står, og derfor vil jeg ikke ha noe med ham å gjøre. Ingenting.

Andre listetopper – som ikke kan knyttes til høyreekstremisme – forteller til Filter Nyheter at de oppfatter seg selv som «frie» kandidater og enten ikke kjenner til eller bryr seg om at de deler parti med nynazister under en leder som sprer antisemittisme.

Glenn Ager-Wick: «Den snilleste og greieste typen»

Én av dem er naturterapeuten Glenn Ager-Wick (62) fra Arendal. Han er førstekandidat for Alliansen i både Vest- og Aust-Agder ved valget til høsten.

Lokalt har han uttalt seg sterkt kritisk til vaksineprogrammer og vaksiner, som han mener utgjør en helserisiko. I sosiale medier har han delt innhold fra en velkjent konspirasjonsteoretiker med budskap om at pandemien egentlig ikke finnes.

Ager-Wick sitter i tillegg som styremedlem i «Grunnlovens folkestyre», en forening som vil «redde og gjenoppbygge Norge for våre etterkommere». «Dette vil vi gjøre ved å arbeide for å forhindre innvandringen i Norge. Grunnloven tar av seg sharialovene», heter det på hjemmesidene.

På sin Facebook-side har Ager-Wick videreformidlet en melding fra Fanny «Anna» Bråten i den muslimfiendtlige organisasjonen SIAN som hevder å «slåss på barrikadene». «Vi kan ikke lenger gjemme oss», kommenterte Alliansen-politikeren.

– Jeg blir beskyldt for å være nasjonalist, og det høres veldig galt ut. Jeg er en veldig sosial nasjonalist, og er det noe galt i det, uttalte han i et intervju med Arendals Tidende før kommunevalget for to år siden.

Også den gang forsøkte han å stille som førstekandidat for Alliansen, men valglistene ble til slutt ikke godkjent: Kun 35 av 300 nødvendige underskrifter var innlevert ved fristen. På forhånd hadde partileder Lysglimt Johansen oppsøkt flere videregående skoler i byen for sanke signaturer og å dele ut Trump-klistremerker og Alliansen-effekter til ungdommer. Han ble bortvist to steder.

Konfrontert med at det i år er oppført flere nynazistisk aktivister på Alliansens valglister, svarer Ager-Wick at han er «uinteressert» i hva de andre kandidatene i partiet står for.

– Hva andre har ment eller eventuelt mener, det ser jeg ikke på som et stort poeng. I Alliansen skrifter vi ikke for hverandre, sier 62-åringen, som understreker at han tidligere har sympatisert med rød og grønn side i politikken.

Når Filter Nyheter nevner Lysglimt Johansens gjentatte angrep på jøder eller uttalelser om «horder av negere som vil rive Europa i filler», svarer han:

– Jeg kjenner ham personlig. Han er den minst rasistiske mannen jeg kan tenke meg, den snilleste og greieste typen du kan finne. Så jeg skjønner ikke hvor du har det fra, selv om han kan ha kommet med et sleivspark her og der.

– Det er ikke noe rasisme i å si at horder kommer inn i Europa. De hordene som kommer har skapt et stort politisk problem. Islam har ingen respekt for menneskerettighetene eller grunnloven. Se til Sverige eller nedover i Europa. Når det kommer horder, slik Lysglimt Johansen sier, så må vi være klare for å bevare vår kultur, legger Ager-Wick til.

– Vi har skrevet om hvordan Lysglimt Johansen har vært aktiv i ulike chat-kanaler på nettet der det diskuteres raseidologi, deles nazistiske manifester og fremmes jødehat blant til dels svært unge brukere, men også etablerte nynazister. Hva tenker du om det?

– Vi er et parti der vi har lov til å mene hva vi vil, bortsett fra hovedsakene som står på Alliansens hjemmeside: Norge først, Norge ut av EØS og at grunnloven skal overholdes. Jeg synes det er en kjempegjeng, selv om vi ikke er enige i alt. Andre meninger får hver enkelt svare for. Og Lysglimt Johansen er ikke min ideologi-sjef.

– Men samtidig driver du valgkamp for partiet?

– Ja, vi må få inn uredde politikere som tør å ikke være så politisk korrekte. Vi er så politisk korrekte i dette landet at vi holder på å dø på oss. Den politiske korrektheten ødelegger Norge, sier Ager-Wick.

Han er tilhenger av «direktedemokrati» og kritisk til både smitteverntiltakene under koronapandemien, vindmølle-utbygging og det norske barnevernet. 62-åringen har også skrevet avisinnlegg om det han omtaler som «klimabløffen» og fremholdt at CO2 er «en gjødsel» med «minimal påvirkning på klimaet».

– Det er så mange områder hvor vi trenger en «fakta på bordet»-politikk for å få fremtidens Norge til å fungere, sier Alliansen-politikeren.

– Gjelder det også jøders makt i samfunnet, som Lysglimt Johansen er opptatt av?

– Alt! Men for meg eksisterer det ingen rase. Sorte, gule, jøder... Alle mennesker er mennesker. Så det er veldig greit om du skriver at en Alliansen-politiker mener det.

Artiklen fortsetter under. Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, støtt Filter Nyheter med et abonnement.







Asbjørn Massnes: «Det han sier om jødene er jo sant»

– Noen nazist-tendenser har jeg ikke merket i det hele tatt. Og det Lysglimt Johansen sier om jødene er jo faktisk sant. De er dominerende og har vært det i alle år. De er dyktige folk, jødene. Det er det som gjør dem utsatt for angrep. Folk blir misunnelige på dem.

Det sier Asbjørn Massnes (71) fra Bjordal i Høyanger til Filter Nyheter. Han står på førsteplass for Alliansen i Sogn og Fjordane og har også tidligere vært listetopp for partiet.

Massnes mener det pågår en svertekampanje mot Alliansen fra politiske meningsmotstandere og journalister. 71-åringen hevder også at uttalelser fra partilederen om «oppgjør med de globalistiske jødene» eller lignende er «revet ut av sin sammenheng».

– Selvfølgelig er det slik at de andre partiene ikke vil ha konkurrenter. Derfor driver de og sverter Alliansen, sier Massnes.

– Når Lysglimt Johansen snakker om at Holocaust er et «falskt narrativ», er du enig i det?

– Nei, det er vel nokså godt dokumentert. Vi hadde jo mange personer her som ble sendt i konsentrasjonsleire, så det er ikke noe å tvile på. Men det er klart, brutaliteten i det gjør jo at man nesten ikke tror det. Tyskerne hjernevasket folk med propaganda. Det er skremmende. Vi ser jo litt tendenser her også, med all denne galskapen om at CO2-en liksom varmer opp jorda vår. Det er jo bare tull, sier Massnes.

– På valglistene til Alliansen står det oppført personer som er aktivister for nynazistgruppa Den nordiske motstandsbevegelsen, der medlemmene kaller seg nasjonalsosialister og hyller Hitler. Når du snakker om hjernevask i Hiter-Tyskland, reagerer du ikke på hvem du deler parti med?

– Vel, det er bare én mann i dette partiet her, og det er Hans Jørgen. Jeg står bare på lista til Alliansen, jeg. Jeg er ikke medlem i Alliansen, svarer Massnes.

– Men dere står på valglistene og driver valgkamp for Alliansen?

– Jada, men vi har ikke noe sånt (nazisme, red. anm.) i partiprogrammet vårt. Nå har jeg ikke fått noe rundskriv om hva vi skal gå inn for denne gangen, men jeg fikk jo et forrige gang. Og det sto ingenting om noe sånt der. Det hadde det selvfølgelig blitt reagert på. Nynazister er vi ikke, sier 71-åringen.

Han mener at de nynazistiske aktivistene antakelig er «listefyll» og sier han er imponert over jobben Lysglimt Johansen har gjort for å samle nok underskrifter for å stille til valg.

– Han er en meget kunnskapsrik mann. Jeg er ikke noe bekymret for det, sier Massnes, som uroer seg mer over at Alliansen-politikere blir «stemplet» som medlemmer av et «nazistparti» og ikke får komme til orde i avisspaltene.

– De bør jo ikke boikotte oss. Det var én av de store feilene de gjorde før 22. juli. Breivik kom jo ikke til orde på noen annen måte. Man må slippe folk til og la dem si det de mener. Og så man man imøtegå dem der, i stedet for å kneble dem. Hvis man knebler dem, så går de under jorda. Og så kommer det noen enslige idioter som gjør forferdelige ting, sier Massnes.

Bjørn Inge Johansen: «Jeg bryr meg egentlig ikke»

I Trøndelag står Bjørn Inge Johansen (50) på førsteplass for partiet i begge valgdistrikter. Han er også på andreplassen på lista i Oslo, der de DNM-tilknyttede aktivistene er ført opp.

– Jeg har ingen av dem rundt meg, så jeg vet ikke hva du snakker om og kjenner meg ikke igjen. Jeg tror det er et «sør for Dovre»-problem, sier stortingskandidaten når Filter Nyheter spør om hva han tenker om dette.

– Så jeg bryr meg egentlig ikke. Også fordi jeg tror folk har vett nok til å holde nynazister og Quisling-tilbedere borte fra våre politiske korridorer i 2021. Jeg forventer at folk har så mye vett. Jeg forventer at kunnskapen om Quisling er tilstrekkelig undervist i skolen, sånn at folk med én gang forstår at «hallo, dette kan jeg ikke være med på». Det er det som er et fritt demokrati, legger han til.

Trønderen fremholder at Alliansen fra sentralt hold ikke kommer med noen formaninger til kandidatene om hva de skal mene lokalt. Alliansen er ikke et «diktatur-parti», sier han, men befolkes i stedet av «totalt frie» kandidater «uten hemninger».

– Jeg ser ikke på meg selv som et Alliansen-medlem. Jeg ser på meg selv som en orkdaling. Som en nordmann. Som ønsker at staten skal ta seg sammen og slutte å gjøre ting hemmelig, sier han.

Han er i likhet med andre i partiet opptatt av «direkte folkestyre» og grunnloven, men også svært skeptisk til frimureri og det han mener er skjulte politiske beslutningsprosesser som «foregår i kjelleren» der staten overkjører befolkningen.

Også tidligere har 50-åringen stilt til valg for Alliansen. Før årets valg ble han oppført av Lysglimt Johansen uten å være klar over det selv, forteller han, men aksepterte nominasjonen etter å ha snakket med partilederen og konferert med meningsfeller.

Trønderen sier til Filter Nyheter at han er tidligere medlem av både Fremskrittspartiet og Demokratene, men at han ble ekskludert begge steder.

Konfrontert med partilederens mange antisemittiske uttalelser, blant annet om det «falske» Holocaust-narrativet og behovet for et «oppgjør» med «globalistiske jøder», svarer han:

– Det finnes ikke menneskegrupper, bare mennesker.

– Men hvis du mener det, reagerer du ikke da på uttalelsene fra Lysglimt Johansen?

– Han snakker ikke sånn når han snakker med meg. Så jeg kjenner ham liksom ikke igjen i det som blir skrevet, sier 50-åringen, som legger til:

– Ikke misforstå meg, jeg liker Hans Jørgen – hadde han bare kunne levd ut den gode mannen han er, i stedet for å spille klovn. Han er veldig snill, skjønner du, når du kjenner ham slik jeg gjør. Han ønsker godt for mange. Men han har en gammeldags tankegang om at «all omtale er god omtale».

Alliansen-kandidaten mener imidlertid at det er viktig at «folk får blåst ut»:

– La folk få si det de vil. Det er bedre at de bruker Facebook som en trykkventil enn Utøya, sier han til Filter Nyheter.

Artiklen fortsetter under. Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, støtt Filter Nyheter med et abonnement.







Arvid Gimre: «Han har aldri sagt noe sånt til meg»

– Jeg ser noen gode sider ved Lysglimt og velger å fokusere på det. Viser det seg at jeg tar feil og det er en mørk skyggeside jeg ikke har oppdaget, så skal jeg være den første til å trekke meg. Men per i dag har jeg tro på mannen, sier Arvid Gimre (51).

Han er Alliansens listetopp i Rogaland og tidligere eier av et hus på Sola som Lysglimt Johansen og partiet i fjor høst benyttet som en slags base. Han tar uoppfordret opp partilederens mange antisemittiske uttalelser da Filter Nyheter ringer ham.

– Når det gjelder hva han mener om jøder og sånn, det driter jeg i. Hva han har uttalt og gjort og hvordan de vrenger og vrir på det, det kan ikke jeg ta innover meg. Jeg må forholde meg til hva som skjer nå, sier Gimre.

Han viser til myndighetenes tiltak under koronakrisen og mener både politiet og andre myndigheter begår urett mot den norske befolkningen.

– Med en gang man nevner Alliansen så ser folk rødt, og det gjør jo dere også. Media vil at det skal være en belastning å være nasjonalist, mener Arvid Gimre.

Han opplyser om at han er listetopp for Alliansen kun i mangel på andre kandidater i fylket, at han i tillegg støtter både Demokratene og Partiet De kristne, og at han ikke skal bestemme seg før i september for hva han selv skal stemme.

– Lysglimt spurte meg om han kunne sette meg på lista og jeg sa «ja, bare gjør det» siden man ikke kan stille liste hvis ingen er der. Jeg har sagt at jeg har lyst til å hjelpe, for jeg har tro på alle som kjemper mot globalismen, og det gjør Lysglimt.

Gimre, som er tidligere lokalpolitiker for Fremskrittspartiet, legger vekt på sin motstand mot EU og EØS og snakker mer om forakt for eliter og pengemakt enn om innvandring. Han peker på konspirasjonsteorier rundt «Agenda 2030» og «New World Order», og at dette «ligger bak alt» og berømmer Lysglimt Johansen for å sette søkelyset på dette.

– Det gjør meg veldig oppskaket, sier han.

Gimre anslår at han er 80 prosent enig med Lysglimt Johansen, og at det bare blir «sjau og tull» om man skal fokusere på de resterende 20 prosentene.

– Men du må jo ha en oppfatning om at Lysglimt Johansen også har uttalt ting som at det er jødene som står bak innvandring for å ødelegge vår rase?

– Altså, jeg har snakket en del med Lysglimt da jeg ble kjent med ham og han har aldri sagt noe sånt til meg, så jeg har ikke sett den siden av ham. Folk har referert til noe på Twitter, men jeg er ikke på Twitter. Men det må jeg si – sånn som jeg har kjent Lysglimt så drar han strikken litt langt for å få omtale. Også nå når dere kritiserer ham, så bruker han det for alt det er verdt, og snur det på en måte. Han vil ha fokus i media, sånn var det jo da jeg var i Frp også: «Hvordan skal vi komme i media? Hvordan skal vi komme i media?». All PR er god PR, sant, sånn tenker han.

Gimre tro at Lysglimt Johansen «av og til blir litt overivrig».

– Innerst inne er han en veldig klok mann, og til å være politiker vet han mange ting. Bare det å tørre å stikke hodet sitt fram og ikke være politisk korrekt i dag, det synes jeg er kjempeinteressant. For det er en voldsom belastning. Det ser du med Charter-Svein for eksempel, hva slags mediekjør han har fått.

– Du sier at Lysglimt blir «hengt ut», men en del av saken var at han har satt opp personer fra Den nordiske motstandsbevegelsen på valglistene?

– Da de var hos meg i høst i det huset så ble jeg kjent med noen av disse såkalte [nynazistene]. Men det som er, er at det er folk som er ærlige, de har studert og har en annen oppfatning av ting og tang. Enten de er skamklipte eller har langt hår, så er det en ærlig person. De verste folkene du kan komme ut for er de rike milliardærene som kommer i dress, det er ulv i fåreklær, det er min oppfatning.

51-åringen bekrefter at en navngitt nynazist fra Den nordiske motstandsbevegelsen var i «Alliansen-huset» ved flere anledninger, men er kritisk til hvordan mediene bruker nazist-begrepet. Gimre mener at «er det noen som har nazistiske trekk, så er det Erna Solberg».

– Kan du definere en nazist for meg, hva betyr det? sier Gimre.

– Dette er folk som selv omtaler seg som nasjonalsosialister, som hyller Adolf Hitler og fremmer nazistisk ideologi, og noen av dem har gått i nazistiske marsjer i uniformsskjorter?

– Når jeg har snakket med [navngitt nynazist] og hørt den bakenforliggende historien, så tror jeg mer at det er et rop om hjelp for disse folkene og at det handler om psykologi. Jeg velger å se slik på det. Min erfaring er at de som er store i kjeften og har sterke meninger ikke er de som er farlige. Jeg er mye mer redd for de som ikke sier noe, for de vet du ikke hvor du har.

– Men DNM fremmer vold?

– Det er det sikkert noen som mener, og jeg tar sterk avstand fra vold. Det å bruke vold, da faller man ned på nivået til de som styrer i dag, som bruker en form for psykisk vold.

Lysglimt Johansen: «Dette er ren demonisering»

Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen er flere ganger tidligere blitt konfrontert med sine antisemittiske uttalelser om norske politikere som «jødelakeier», påstander om at «ingen» jøder ble gasset i konsentrasjonsleire under andre verdenskrig eller eksplisitt rasistiske ytringer i offentligheten.

Da det ble en debatt rundt Alliansens deltakelse ved Arendalsuka for to år siden, benektet han overfor Filter Nyheter å spre hat og antisemittisme:

– Det er en veldig komplisert og vanskelig problemstilling rundt jødisk og sionistisk innflytelse som vi nå må ta tak i. Og masseinnvandringen henger sammen med denne vanskelige problemstillingen. Det er ikke antisemittisme eller hat, det er en debatt vi er nødt til å ta.

Den 19. mai i år publiserte han en video på YouTube der han definerer seg selv som «norsk nasjonalist» som ønsker et «Norge for nordmenn med stor N», men der han også går i rette med påstander om at han er nazist eller Alliansen et nazistisk parti:

– Nå kommer det angrep fra mange hold på én gang. Og de skal stemple oss, de skal brennmerke oss og de skal demonisere oss. Og det de bruker er selvfølgelig dette begrepet «nazister». Nei, Lysglimt er ikke nazist og Alliansen er ikke nazister. Det er feil, det er en ren demonisering. Det er en taktikk våre politiske fiender bruker mot oss, sa Lysglimt Johansen.

Endring 28. mai klokken 15:00: Artikkelen er blitt oppdatert med ny informasjon om Alliansen-kandidatene i Nordland.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.