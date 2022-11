Flere regnbuemarkeringer slått ned i Qatar

Ulike typer regnbue-markeringer til støtte for LHBT-samfunnet blir slått ned blant både fans, journalister og spillere i Qatar. Her er de siste oppdateringene fra fotballmesterskapet:

*** På den første VM-kampen til Irans herrelandslag nektet spillerne å synge nasjonalsangen – i protest mot regimet i hjemlandet, som slår ned de mange demonstrasjonene med brutal vold – samtidig med at de iranske supporterne buet høylytt. Også på pressekonferansen før kampen gjorde den iranske kapteinen det klart at han støtter folket, ikke regimet. Det er uklart om, og eventuelt når, spillerne kan reise tilbake til hjemlandet og om de vil fortsette den samme stille protesten gjennom hele mesterskapet. Iranske tilskuere i Qatar skal også ha håpet på engelsk seier, slik at det iranske regimet ikke skulle bruke en eventuell seier i propagandasammenheng (England vant 6–2).