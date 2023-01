Flere anklaget for kuppmakeri etter Kongress-storming i Brasil

FORMELLE ANKLAGER ER i Brasil fremsatt mot 39 personer i kjølvannet av Kongress-stormingen forrige helg. Anklagene dreier seg om dannelse av kriminelle forbund, ødeleggelse av kulturarv og kuppmakeri.

Rundt 1200 av de 2000 som ble arrestert under stormingen, er fortsatt fengslet. En særskilt politioperasjon som tar sikte på å avdekke hvem som står bak forskjellige angrep på de demokratiske prosessene etter presidentvalget i fjor, førte til én ny arrestasjon mandag, mens to personer er etterlyst. Tidligere justisminister Anderson Torres, som var ansvarlig for sikkerheten ved Kongressen, ble pågrepet søndag.

Vaktholdet ved Kongressen og andre demokratiske institusjoner er kraftig skjerpet etter hendelsene 8. januar. Presidentvalgets taper Jair Bolsonaro, som fortsatt befinner seg på et feriested i Florida i USA, uttalte til en brasiliansk tv-kanal i natt at han beklager hendelsene. Yahoo (AFP)



EU-PARLAMENTET HAR startet prosessen med å frata to medlemmer sin parlamentariske immunitet mot straffeforfølging, som en del av opprullingen av hvordan enkelte stater har betalt for innflytelse.