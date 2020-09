Kjære Filter-leser! På tide å møtes ansikt til ansikt?

I samarbeid med Journalisten arrangerer Filter Nyheter debattmøte om ekstreme holdninger og hvordan vi best imøtegår dem. Det skjer på Røverstaden i Oslo torsdag 10. september klokka 17.

Kan vi ignorere hatet?

«Drit i SIAN og hold dere hjemme!»

Oppfordringen fra kulturminister Abid Raja (V) kom med usedvanlig saftig språk til regjeringshold å være.

Bakgrunnen var at flere organisasjoner planla motdemonstrasjon mot SIANs såkalte «krenkefest» foran Stortinget i slutten av august.

Flere hundre valgte å ikke følge oppfordringen. Resultatet ble at den lille, muslimfiendtlige grupperingas provokasjoner ble totalt overdøvet av antirasistiske slagord.

Men også at SIAN fikk uvurderlig PR i form av bred pressedekning av det som skjedde. Samt at et lite fåtall som brøt sperringene og angrep politiet, ga SIANs ledere ammunisjon til anklagene om at den antirasistiske bevegelsen er voldelige og farlige.

Er det virkelig best å overse hatet? Er det i det hele tatt mulig å se bort fra SIAN-markeringer og samtidig kunne kalle seg antitrasist?

Flasker og jernstenger mot hat

Problemstillingen er mer aktuell enn noen gang.

Bråket forrige uke var ikke første gang at SIANs bevisste provokasjoner skapte sterke reaksjoner og førte til voldsomme sammenstøt.

På Mortensrud i juni måtte politiet evakuere SIAN-talere etter at det ble kastet tomater, egg, kasseroller og flasker mot dem. På Furuset eskalerte motdemonstrasjonen i august til angrep på politiet med flasker og jernstenger. I Bergen ble SIAN-leder Lars Thorsen slått til blods.

Så selv om de fleste vil mene at voldsforherligende retorikk og nedverdigende karakteristikker av minoriteter må imøtegås, skaper motmarkeringer også blest om ekstremistene.

Noen mener sågar at den antirasistiske bevegelsen ødelegger for innvandrere dersom den går for langt i sine protester.

Amerikanske tilstander

En kan også sitte igjen med følelsen av at det å ta til motmæle i seg selv er med på å polarisere situasjonen og sementere de ekstreme holdningene.

Da er vi i verste fall på vei mot amerikanske tilstander – der hele den politiske kampen noen ganger kan synes å degenerert til en kulturkrig mellom ressurssterke ytre høyre-grupper og bevæpnede hvit makt-bøller på den ene siden, og maskerte «black block»-aktivister på den andre.

Som journalister kjenner vi selv på dilemmaet. Filter Nyheter dekket hendelsene på Eidsvolls plass i real time på Twitter – og fikk kjeft på sosiale medier for å ha bidratt til SIAN-sirkuset.

Kanskje burde vi ha lyttet til Raja.

Men gjør alle nyhetsorganisasjonene det, overlater de samtidig dokumentasjonen av det som skjer til aktører som på ingen måte kan sies å ha et utenfra-blikk – nemlig politiets pressemeldinger på den ene siden, og de ytterliggående grupperingenes egne kanaler på den andre.

Inviterer til debatt

Nå blir spørsmålet om hvordan vi møter ekstreme holdninger i offentligheten, tema for den første av en serie debattmøter Filter Nyheter inviterer til i høst.

På Røverstaden i Oslo møtes vi torsdag 10. september klokka 17.00 for å diskutere saken sammen med et panel. Du er hjertelig invitert til å bli med.

Samtalen blir ledet av Filter Nyheters journalist Jonas Skybakmoen.

– Dette blir en uformell, men seriøs og konstruktiv type debattmøte som bør passe bra for kolleger som ønsker å samles for en øl eller to etter jobb, sier han.

Tanken er nå å jevnlig invitere til debattmøter under banneret Filter Allmøte.

– Folk kjenner oss som nettavis og nyhetsmagasin. «Live» debatter er en naturlig forlengelse av nyhetsjournalistikken Filter er kjent for, sier Skybakmoen.

Støtter Filters journalistikk

