Minst 29 personer er pågrepet av politiet under og etter demonstrasjonen til «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN) foran Stortinget fredag ettermiddag, der politiet mange ganger måtte bruke tåregass for å hindre angrep på de muslimfiendtlige aktivistene, som hadde som del av demonstrasjonen å ødelegge koranen.

SIAN er en organisasjon som mener norske muslimer skal fengsles og deporteres på grunn av deres religion, og som konsekvent bruker en borgerkrigsretorikk der muslimer er «uintegrerbare barbarer» og «okkupanter» i ledtog med politikere, politiet og dommere, som alle betegnes som «kulturmarxister». Lederen i organisasjonen, Lars Thorsen, ble i fjor dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer etter det retten beskrev som «grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd».

SIAN ønsker konfrontasjoner under demonstrasjonene sine, og henviser ofte til bråk for å underbygge at muslimer eller venstresiden generelt er voldelige.

Fire personer ble pågrepet for å ha hoppet over politiets barrikader og forsøkt å ta seg mot SIAN-aktivistene.

Ifølge VG ble Fanny Bråten i SIAN angrepet av én person som sparket henne i bena før han ble lagt i bakken av politiet.

To videoer fra én av hendelsene:

Noen av de aggressive motdemonstrantene valgte å returnere da politiet varslet bruk av tåregass pic.twitter.com/TQjZ3UWj1z — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020

Uroen startet da bråkmakerne, sammen med enkelte andre motdemonstranter, gjorde forsøk på å velte eller ødelegge selve barrikadene. Som her, der blant andre forsker Lars Gule (i gul vest som frivillig vakt), forsøker å roe situasjonen:

En liten gruppe motdemonstranter har tre ganger forsøkt å rive politiets barrikader ved SIANs demonstrasjon foran Stortinget, foreløpig uten hell. Lars Gule er blant vaktene som forsøker å roe situasjonen pic.twitter.com/yYiNyZSVRh — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020

Politiet valgte da å ta på opprørsutrustning og forsøke å sperre området med pansrede biler, men dette ble til en konfrontasjon med mange motdemonstranter:

Fortsatt ampert på Eidsvolds plass, der SIAN-leder Lars Thorsen nettopp har avsluttet sin tale om Muhammed som «falsk profet». pic.twitter.com/NhqoOnzm5y — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020

De aller fleste motdemonstrantene trakk seg unna og ønsket ikke å delta i bråket.

Politiet var lenge svært tilbakeholdne med å bruke makt, men tok – etter mange advarsler – i bruk tåregass rettet mot motdemonstranter som gikk løs på barrikadene to ulike steder rundt Eidsvolls plass.

Politiet har flere ganger brukt tåregass mot demonstranter som kaster jord/blomster og ulike gjenstander. pic.twitter.com/TQULEXGnPO — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020

Like etter dette presset politiet demonstrantene ned til krysset Karl Johan/Rosenkrantz’ gate. pic.twitter.com/BkftRcayDc — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020

En liten gruppe aggressive motdemonstranter ble nettopp presset tilbake av politiet langs Karl Johan. pic.twitter.com/eD1TZH03cg — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020

På ett tidspunkt var det mye tåregass i Karl Johans gate ved Grand Hotel, der også vilkårlige forbipasserende ble rammet av gass og kasting av stoler og andre gjenstander mot politiet. Dette var scener politiet skulle vært foruten i dag:

Kaos og tåregass i Karl Johans gate etter at en gruppe bråkmakere blant motdemonstrantene gjorde nye utfall mot politiet og barrikader pic.twitter.com/xYHfcyjUfR — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020

Personene som gjennomgående forsøkte å skape bråk, fikk tidvis følge av flere titalls andre motdemonstranter, men det oppsto oftere konflikter der aktivister på samme «side» kjeftet på dem eller stilte seg i veien for dem.

Noen av de mest alvorlige situasjonene oppsto imidlertid etter at SIAN var eskortert ut av sentrum og demonstrasjonene skulle vært over. Da begynte bråkmakerne å gå løs på politibiler som skulle kjøre bort fra Karl Johans gate:

Samme situasjon fra en annen vinkel: pic.twitter.com/vdxlp07I0J — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020

Uroen var i all hovedsak forårsaket av anslagsvis 30 unge menn og ungdommer fra Oslo som tidvis ga uttrykk for å være muslimer, men som samtidig så ut til å være betydelig mer opptatt av å oppnå konflikt med politiet enn å protestere mot SIAN-demonstrasjonen. Flere personer med innvandrerbakgrunn forsøkte å stanse mennene gjennom dagen. Ungdommene ropte blant annet «Allahu akbar» («Gud er størst»), men lot herjingene gå ut over både norskpakistanske drosjesjåfører, et kebab-gatekjøkken og tildels muslimer som ville irettesette dem.

I det tradisjonelle demonstrasjonsmiljøet med såkalt militante antifascister var det både personer som deltok i utfallene mot politiet, og personer som i stedet bidro til å deeskalere en rekke situasjoner.

Etterhvert mistet imidlertid politiet kontrollen over det som begynte å ligne på opptøyer midt i Oslo. Denne videoen er betegnende for hvordan politiet lenge valgte å trekke seg tilbake i stedet for å forsøke å pågripe bråkmakerne:

Politiet har ikke kontroll over situasjonen i Oslo sentrum, der noen titalls personer prøver å lage opptøyer etter SIAN-demoen pic.twitter.com/iofE8dwEWt — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020

Etter dette fortsatte noen titalls bråkmakere å gjøre hærverk og forsøk på å bygge barrikader i sidegater til Karl Johan som forberedelse til konfrontasjoner med politiet.

Mennene, hvorav noen var maskert med finlandshetter, veltet søppelkasser, kastet el-sparkesykler, ødela skilt, og tok med seg steiner og andre gjenstander for å kaste på politiet mens de løp gjennom gatene. Flere av bråkmakerne truet også journalister som tok bilder av uroen, og forsøkte å kreve at pressefotografer slettet bilder som var tatt av dem.

Flere farlige situasjoner oppsto da mennene, helt uten inngripen fra politiet, lagde bråk på Stortorvet og tidvis stenge for kollektivtransport og bilister i over en halvtime.

De mest dramatiske episodene var knyttet til at bråkmakerne oppdaget en kvinne de mente hadde provosert dem blant annet ved å filme med telefonen. Hun forsøkte å ta tilflukt på kafeen Espresso House, men ble omringet av den aggressive gruppen. Etterpå ble hun forsøkt angrepet på nytt på vei gjennom en blomsterforretning (som også ble utsatt for hærverk), før blant andre vektere i Karl Johans gate og ikke-voldelige demonstranter bidro til å få henne i sikkerhet inne på en kiosk – der en av angriperne knuste et vindu mens de som valgte å beskytte kvinnen dannet en barriere til politiet til slutt kom og reddet henne ut.

Her er opptakten til situasjonen i blomsterforretningen: pic.twitter.com/F0piBr7txZ — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020

I Karl Johans gate, med mange tilfeldige forbipasserende midt i kaoset, rykket politiet fram med sine biler spesialbygd for voldelige demonstrasjoner, men dro igjen med de aggressive mennene etter seg da de etterhvert ble angrepet av bråkmakerne.

Et gjentakende mønster i kjølvannet av SIAN-markeringen i dag: Enkelte bråkmakere prøver å hindre eller angriper politikjøretøy, mens andre forsøker å dempe gemyttene/fjerne sperringer. pic.twitter.com/h3vX3kctD3 — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020

Oslopolitiet opplyser at 29 personer er pågrepet i kjølvannet av motdemonstrasjonene mot SIAN i dag. Noen av dem er mindreårige og blir ivaretatt av barnevernet eller foreldre. De fleste pågrepne deltok i i situasjoner som dette i sentrumsgatene utover ettermiddagen. pic.twitter.com/u0WINOn1Vx — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020

Under selve demonstrasjonene tidligere på dagen var den tidligere fagforeningsmannen Rolf Utgård, med fortid i venstreradikale partier, blant dem som hadde tatt rollen som frivillige vakter for å roe gemyttene, som nederst her:

Her er noe av opptakten til at politiet tok på seg opprørsutrustning og ville skyve den aggressive delen av motdemonstrasjonen ut av området pic.twitter.com/eHR5gJ71Rd — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020

Her forteller Utgård et par timer senere til Filter Nyheter hva han synes om hvordan det utviklet seg:

– Akkurat så slitsomt som jeg hadde frykta, sier Rolf Utgård om dagens markering mot SIAN. Sammen med blant andre Lars Gule og Erling Folkvord forsøkte han å stagge de mest aggressive bråkmakerne. pic.twitter.com/CUBFtJJDvk — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 29, 2020

Oslopolitiet opplyser til Filter Nyheter at det var en bevisst avgjørelse å vente lenge med å pågripe mennene og ungdommene som forsøkte å lage opptøyer.

– Vårt samfunnsoppdrag om å sikre ro og orden måtte balanseres opp mot å ikke gi dem som helt klart oppsøkte en konfrontasjon med politiet, hva de ønsket. En slåsskamp med politiet ville gi fare for liv og helse, sier innsatsleder Torgeir Brenden til Filter Nyheter.

Politiet brukte blant annet sivilkledde spanere med kameraer og en drone for å dokumentere uroen, og skal ha identifisert flere av gjerningsmennene med tanke på videre etterforskning. Noen av dem kom seg unna i kaoset, mens andre ble pågrepet da politiet til slutt aksjonerte mot den aggressive gruppen.

