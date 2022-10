Fem underspilte nyheter om statsbudsjettet

«For å tilpasse seg den økonomiske situasjonen må helseføretaka difor sette i verk omstillingstiltak. Helseføretaka må også vurdere om investeringsprosjekt som ennå ikkje er vedteke må bli utsett»

I en pressemelding uttaler Sykepleierforbundet at det er «alvorlig at det er et reelt kutt i sykehusbudsjettene, som fortsatt har etterslep etter pandemien. I denne situasjonen får sykehusene beskjed om å finne omstillingstiltak [...] Dette er dårlig nytt for totalberedskapen.»