Dystert værvarsel for strømregninga i vinter

I BEGYNNELSEN AV måneden kom det bekymringsfulle nyheter fra European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), eller Det europeiske senteret for mellomlange værprognoser.

Med forbehold om at langtidsprognoser er «notorisk vanskelige», varslet de at november og desember ligger an til å bli kalde, med lite vind og regn.

Årsaken er La Niña, det kalde motsvaret til værfenomenet El Niño. Begge gir temperatursvingninger i den tropiske delen av det østlige Stillehavet og har stor effekt på det globale klimaet.

Ifølge ECMWF har La Niña en tendens til å forstyrre vestavinder, noe som skaper høytrykk og elendige forhold for fornybar kraft over kontinentet.

FOR EUROPA ER det dårlige nyheter. I England har forvaltningsorganet som regulerer elektrisitets- og naturgassindustriene i Storbritannia, Ofgem, allerede varslet «en vesentlig sjanse» for gassmangel, noe som igjen vil påvirke elektrisitetsproduksjonen. I Tyskland sier direktøren i et av Tysklands største nettselskap, Hendrik Neumann, at landet risikerer å måtte stanse strømeksport for å ivareta eget strømnett. «Nivåene på gassreservene i Tyskland er høye, og hvis vi er litt heldige med været, har vi en god sjanse på klare oss greit gjennom vinteren», sa økonomiminister, Robert Habeck, til Deutsche Welle før ECMWFs rapport var ute.