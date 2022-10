VLADIMIR PUTIN GIKK LANGT i å erkjenne de store tapene Russland er påført i Ukraina de siste dagene, da han leverte en tv-sendt tale til russiske lærere.

Presidenten sier han «jobber under antakelsen av at situasjonen i de nye territoriene vil stabilisere seg». Kremlins pressetalsmann Dmitrij Peskov klargjorde i en briefing at Russland ikke har slått fra seg å erobre nye områder i Ukraina, uten å spesifisere hvilke, og sier landet vil gjenerobre områder ukrainske styrker nylig har frigjort.

Ukrainske myndigheter melder om flere beviser på russisk tortur og avrettinger i de frigjorte områdene. BBC News/The Guardian

NORD-KOREA HAR SKUTT opp to nye kortdistansemissiler i det som er den 24. våpentesten landet gjennomfører i år.

Det er to dager siden Nord-Korea skjøt et missil med atomvåpen-kapabiliteter over japansk territorium i et svar til Sør-Korea og USAs marineøvelser i Japanhavet; en provokasjon som ble besvart med oppskytingen av fire sørkoreanske missiler.