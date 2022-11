Equinor utsetter avgjørelse om oljeutvinning nær iskanten

UTSETTER WISTING-AVGJØRELSE: Oljeselskapet Equinor vil ikke ta avgjørelsen om å bygge ut det omstridte Wisting-feltet i Barentshavet i desember, slik det er planlagt, men utsetter avgjørelsen til 2026. Den viktigste årsaken til utsettelsen er krevende leverandørmarkeder som følge av krigen i Ukraina, samt økte kostnader, sier selskapet. Ifølge DN har inflasjon og stram kapasitet presset investeringsestimatet opp fra 60–75 til hele 104 milliarder kroner. Equinor nevner også «usikkerhet rundt rammebetingelsene».

Miljøbevegelsen feirer det som oppfattes som en stor seier: Feltet ligger lenger nord enn noe annet norsk oljefelt og nært iskanten der mye sårbart dyreliv befinner seg. Ulrikke Torgersen i Grønn ungdom tror ikke Wisting blir noe av: «Jeg er trygg på at uansett hvor mye man konsekvensutreder dette feltet, så vil man skjønne at dette er en dårlig idé, både for klimaet, naturen og økonomien vår», sier hun til NRK. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ønsker fortsatt en utbygging: «Jeg har forståelse for at Equinor har behov for å se på mulighetene for å få ned kostnadene knyttet til Wisting-utbyggingen (...) Samtidig er jeg glad for at Equinor sier at de ikke avlyser utbyggingsplanene, men at de utsetter dem», sier han.