Twitter i fare for konkurs, sier Elon Musk

I BÅDE MAIL OG EN TELEFONKONFERANSE med tusenvis av ansatte har Elon Musk advart om at Twitter kan gå konkurs dersom selskapet ikke lykkes med sin nye satsing på å selge brukerne de blå, digitale merkene som tidligere indikerte at brukerens identitet var verifisert av selskapet (et nytt, grått sjekkmerke som skal overta denne funksjonen er det siste døgnet innført, fjernet og så innført igjen). USAs forbrukervern-tilsyn sier det følger selskapet nøye, etter at en rekke direktører med ansvar for at Twitter følger amerikanske regler og beskytter brukernes personvern, har sagt opp. Reuters/The Verge



MEDIENE I KONSERNET til Rupert Murdoch, kjent for å støtte Det republikanske partiet i USA, vender seg mot Donald Trump etter partiets forholdsvis svake resultat i mellomvalget. «Trump er partiets største taper», skriver Wall Street Journal i torsdagens lederartikkel. «Trumpty Dumpty» er forsidetittelen på New York Post, som tar til orde for at Ron DeSantis bør bli presidentkandidat i 2024. Trump angriper på nytt DeSantis i en pressekonferanse, sier Florida-guvernøren mangler «lojalitet» og «klasse». AP News/CNN

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.