Slik kan kraftselskapene selv i stor grad diktere skatten

DEBATTEN MELLOM REGJERINGEN og kraftbransjen har rast helt siden forslag til statsbudsjett ble lagt fram i slutten av september.

Et foreslått nytt skatteregime på kraftproduksjon gjorde blant annet at kraftselskaper varslet skrinlegging av framtidige prosjekter, at 60 ordførere, mange fra regjeringspartiene, varslet et opprør, og at vindkraftselskaper truet med utflagging.

Mandag begynte SV budsjettforhandlinger med Regjeringen, og dermed tilspisset debatten seg. Denne uka publiserte lederne i fire store kraftselskaper en kronikk i VG der de skriver at regjeringens forslag slår beina under regjeringens egne miljøpolitikk. Og signaler fra regjeringen tyder på at kraftselskapene ikke taler for døve ører.