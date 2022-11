Eks-statsminister såret i attentat i Pakistan

EKS-STATSMINISTER SKUTT I PAKISTAN: Pakistans tidligere statsminister Imran Khan er såret i et attentat i byen Wazirabad øst i landet. Khan ble skutt da han ledet i en protestmarsj i byen Wazirabad øst i landet, der ytterligere fire ble såret av skytingen – et klart drapsforsøk, sier en av hans rådgivere til AFP, ifølge BBC News. Det er ikke kjent hvor alvorlige skader politikeren har. Khan, som har en stor tilhengerskare i Pakistan, ble i oktober diskvalifisert fra å ha politiske verv i det han hevder er makthavernes kampanje for å bli kvitt en brysom opponent.

RENTA HEVES, BOLIGER BLIR BILLIGERE: Norges Bank hever styringsrenten til 2,5 prosent og varsler at den mest sannsynlig skal videre opp i desember. Målet er to prosent prisvekst, men det siste året har konsumprisene steget med 7 prosent. «Energiprisene er én viktig forklaring på den høye prisveksten, men prisene stiger raskt på en lang rekke andre varer og tjenester», sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Banken sier inflasjonen har økt mer enn ventet og at arbeidsmarkedet er enda strammere enn tidligere lagt til grunn. Samtidig er det tegn til nedkjøling i deler av økonomien. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene i Norge falt med 1,9 prosent i oktober (0,8 prosent korrigert for sesong). I Oslo falt de nominelt 3,2 prosent i det som ble den svakeste oktobermåneden i siden 2008, skriver Dagens Næringsliv.

Også i Storbritannia er styringsrenta hevet med 0,75 prosentpoeng i dag. Det er den kraftigste renteendringen i landet på 30 år.