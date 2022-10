Åpnet ild mot demonstranter i Iran

40 DAGER SIDEN MAHSA AMINI DØDE: Sikkerhetsstyrker i Iran har i dag skutt tåregassgranater og åpnet ild mot folk i hjembyen til Mahsa Amini, den 22 år gamle kvinnen som omkom i september mens hun var i moralpolitiets arrest for å ha forbrutt seg mot landets strenge kleskodeks for kvinner. Det melder den norskbaserte menneskerettsorganisasjonen Hengaw, ifølge AFP.

Siden i går har modige demonstranter nok en gang trosset bevæpnede sikkerhetsvakter for å demonstrere mot regimet i landet, denne gang i anledning at det er 40 dager siden dødsfallet. Aktivister sier at den døde 22-åringens familie to under press fra myndighetene da de gikk ut ønsket at slutten på sørgeperioden ikke ble markert.