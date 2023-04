Dommer sier nei til kameraer når Trump-tiltale forkynnes

DET BLIR IKKE TATT BILDER i selve rettslokalet når tidligere president i USA, Donald J. Trump, i dag får forkynt tiltalen mot seg på Manhattan. Trumps advokater har fått dommeren med på å forby både kameraer og datamaskiner i lokalet fordi det kompromitterer sikkerheten og vil føre til en «sirkusaktig atmosfære». Pressefotografene får imidlertid fotografere Trump utenfor salen før selve stevningen begynner.

Trump ankom New York fra sitt bosted i Florida i går, og tilbringer natten i sin skyskraper Trump Tower på 5. aveny. Der hadde han også møter med sine advokater i går.

48 prosent av republikanerne ønsker nå Donald Trump som partiets presidentkandidat, ifølge en ny meningsmåling gjennomført etter at tiltalen i den såkalte hysjpenge-saken ble kjent. Oppslutningen om hans antatt sterkeste konkurrent om å bli presidentkandidat i 2024, Ron DeSantis, faller kraftig. ABC/NBC/CNN/NRK



FLERE ER ALVORLIG SKADET etter at et passasjertog i Nederland har kollidert med det som enten er et godstog eller hensatt bygningsutstyr. Det var minst 50 personer på toget. Ulykken skjedde nær i Voorschoten sør i landet. NRK (NTB)/NRC



EN SVERM AV DRONER har angrepet Ukraina fra Russland. Luftvern