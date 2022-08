Bildet som sjokkerer: USAs topphemmeligheter på golfklubbgulvet

DERFOR MÅTTE DE INN PÅ MAR-A-LAGO: Dagens foto er det kanskje Justisdepartementet i USA som har publisert? På et ornamentert vegg-til-vegg-teppe, like ved en kasse med innrammede tidsskrift-forsider, ligger hauger med statlige dokumenter – sladdede, bortsett fra forsidebladene, som er merket «Secret» og «Top secret».

Bildet, som tilsynelatende er tatt på Donald Trumps eiendom Mar-a-Lago, er vedlagt departementets svar på ekspresidentens anmodning om at en tredjepart skal gjennomgå materialet som ble beslaglagt tidligere i sommer.





Der heter det at departementet, stikk i strid med Trump-advokatenes forsikringer før ransakingen fant sted, hadde indikasjoner på at slike dokumenter ble holdt skjult for departementets etterforskning og gjemt andre steder enn på det avlåste lageret der Trump hevdet de lå sikkert.

Når FBI-agentene ankom Mar-a-Lago 8. august fant de ifølge Justisdepartementet dobbelt så mange graderte dokumenter som Trump frivillig hadde meldt fra at han ville levere tilbake, inkludert flere som befant seg på hans kontor.





Det er nå klart at departementets etterforskning fokuserer på å bevise at Trump og hans folk aktivt forsøkte å motarbeide arbeidet med å sikre dokumentene, skriver New York Times.