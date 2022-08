Null naturgass i tysk-russisk rørledning – også Frankrike mister russisk gass

GAZPROM HAR SOM VARSLET skrudd fullstendig av strømmen av naturgass gjennom rørledningen til Tyskland, og kunngjør i tillegg at det kutter leveransene til det franske energiselskapet Engie på grunn av manglende betaling. Med det forverres den vesteuropeiske energikrisa.

Nord Stream 1 skal etter planen være stengt til lørdag, men markedene i vest frykter at stansen kan bli langvarig som en del av Russlands taktikk for å presse Vesten til å avvikle støtten til Ukraina.

Analytikere påpeker dog at Vladimir Putin trenger et visst nivå av gasseksport for å beholde et element av uforutsigbarhet.

Det er to uker siden det russiske selskapet varslet at ledningen hadde behov for nytt vedlikehold, bare halvannen måned siden sist, og påstanden om at sanksjonene mot Russland gjør at den mangler reservedeler blir avfeid av blant annet Tysklands regjering.

Energiminister Robert Habeck nekter fortsatt å kommentere opplysninger om at det arbeides med å forlenge levetiden til landets tre siste kjernekraftverk.

EUs gasslagre er nå nesten 80 prosent fulle – det er likevel ikke nok til å levere energi som normalt gjennom vinteren.