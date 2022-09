Biden til angrep på trumpistene: «Truer republikkens grunnvoller»

JOE BIDEN GIKK TIL FRONTALANGREP på Trump-fløyen i det republikanske partiet da han i natt ga en tv-sendt tale fra Independence Hall i Philadelphia: «Donald Trump og MAGA-republikanerne representerer en form for ekstremisme som truer republikkens grunnvoller (...) Ikke alle republikanere er MAGA-republikanere (...) Likevel er det ingen tvil om at de både dominerer, driver og skremmer det republikanske partiet», sa den amerikanske presidenten i talen, ment å mobilisere velgere foran høstens viktige mellomvalg.

På et tidspunkt ble han avbrutt av demonstranter som ropte trumpist-slagordet «let's go Brandon» (se talen her).

Samtidig er en tidligere politimann dømt til 10 års fengsel for stormingen av Kongressen i fjor, den hardeste straffen så langt i rettsoppgjøret.

Og komiteen som etterforsker stormingen har kalt inn Newt Gingrich, tidligere leder av Representantenes hus, til intervju om kontakt han hadde med Trump-rådgivere den aktuelle dagen. New York Times/Washington Post