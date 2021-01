VAKSINENYTT: I dag ankommer de første 4000 dosene av Moderna-vaksinene til Norge. Dosene vil bli distribuert til Oslo. Samtidig har legemiddelselskapet AstraZeneca bedt Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) om å godkjenne deres vaksine. EMA varsler at anbefalingen kan komme 29. januar. Hvis alt ellers går etter planen, betyr det at Norge vil motta en million doser i midten av februar. AstraZeneca er, i motsetning til de to første vaksineprodusentene Pfizer og Moderna, en gigant innen legemidler. En annen gigant nærmer seg innspurten av sin vaksine, nemlig Johnson&Johnson, er ventet å søke om hastegodkjenning i USA i løpet av januar. Det er disse siste to vaksinetypene som vil utgjøre de største vaksinevolumene i Norge. Johnson&Johnson har også forpliktet seg til å levere 500 millioner doser til fattige land – men ikke før i 2022.

Det var de gode nyhetene! Fortsatt er det flere store og åpne spørsmål om hvordan vaksineringen vil påvirke utviklingen av pandemien, og dermed våre hverdagsliv, i ukene fremover. Burde vaksinerte få et «sertifikat» som fritar dem fra koronarestriksjoner? Og burde vaksineringen i Norge heller skje i regionale vaksine-senter enn i hver enkelt småkommune? Vi har samlet det vi vet om hva vaksinene betyr for livene våre de neste ukene og månedene i denne artikkelen.

SMITTEKJØR I BERGEN: Det såkalte R-tallet i Helse Bergens område, som representerer hvor mange en koronasmittet i snitt smitter videre, har økt fra 1 i forrige uke til 1,7. En god del skyldes tilførsel utenfra: Uten importsmitten er R-tallet 1,3. Siden i går har 32 nye ansatte i Helse Bergen fått påvist koronasmitte. Totalt har 36 ansatte fått påvist viruset hittil i år.

KINA STENGER NED BY: Kinesiske myndigheter har besluttet å stenge ned forsteder rundt Beijing. Fem millioner innbyggere blir satt i «hjemmekarantene». Myndighetene henter også 20 000 landsbyboere til å sitte i sentralisert karantene. Kina har også sagt ja til at Verdens helseorganisasjons lag av internasjonale eksperter får komme inn i landet for å etterforske den nye koronavirusets opprinnelse. Teamet flyr inn 14. januar.

FLERE LAND SLITER: Libanon, som sliter med den verste økonomiske nedturen i landet siden krigen på åttitallet, innfører torsdag denne uken «total lockdown» i elleve dager. Redd Barna i Libanon frykter sårbare barnefamilier vil slite hardt. Nær halve befolkningen på seks millioner mennesker har ikke råd til å kjøpe mat nok til å ta familien gjennom matbutikk-nedstengningen, sier Jennifer Moorehead i Redd Barna til The Guardian.

Malaysias konge har innført nasjonal unntakstilstand til 1. august for å bekjempe smitteøkningen i landet, og stengte parlamentet. Kritikere hevder det siste grepet, som gir regjeringen mulighet til å omgå parlamentet i lovarbeid, ble tatt i et forsøk på å beholde makten i det ustabile regimet.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel vil forlenge nedstengingen i landet nærmere to måneder. Frykten er at den britiske virusvarianten skal tidoble smittetallene innen påske uten ytterligere grep, ifølge den tyske tabloiden Bild, som siterer anonyme kilder. Landet opplever det største antallet koronadødsfall hittil, og situasjonen i Øst-Tyskland er særlig alvorlig.

Andre land sliter ikke: Taiwan har nylig rapportert to nye tilfeller av lokal smitte av Covid-19, noe som drar det totale tallet siden april opp i tre tilfeller. Det var helsepersonell som behandlet en syk pasient. Landet har registrert sju dødsfall og under 900 smittetilfeller. Fram til forrige måned hadde ikke landet regustrert nye tilfeller på 253 dager.

«LITT SKYLDIG»: Donald Trump skal ifølge anonyme kilder til Fox News ha erkjent, i en telefonsamtale til partikollega Kevin McCarthy, som er Republikanernes leder i Representantenes hus, at han har noe av skylden for stormingen av kongressen. Trump selv har ikke kommentert nyhetene. Det har også kommet lekkasjer om at Trump og visepresident Mike Pence skal ha snakket sammen, og at dette skal ha bidratt til at Pence er mindre villig til å sette igang en prosess for å fjerne presidenten fra embetet. Den Republikanske partiledelsen fortviler over at Trumpismen har satt partiet i en umulig situasjon: Hvis de tar avstand fra Trump, vil den radikaliserte delen av velgerne forlate partiet, og hvis de ikke gjør det, vil tradisjonelle konservative surne, ifølge New York Times’ kilder.

PRESIDENT UTEN PUBLIKUM: Det er nå klart at innsettelsesseremonien av Joe Biden vil foregå uten publikum. Amerikanske sikkerhetseksperter frykter nye, voldelige opptøyer drevet av høyreekstreme grupperinger som vil dukke opp på markeringer i forbindelse med seremonien. Twitter og Facebooks omfattende nedstengning av kontoer knyttet til ytterliggående Republikanere, samt høyreradikale og høyreekstreme kontoer, er ventet å forsterke dette.

