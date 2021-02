Det var i 19-tida 2. oktober i fjor at sikkerhetsvakter ved Det mosaiske trossamfunn i Oslo varslet politiet om en mistenkelig mann utenfor den jødiske synagogen på St. Hanshaugen.

Da politiet ble tilkalt, nektet mannen lenge å oppgi navnet sitt. I topplokket på sekken hans fant politiet en tapetkniv, men mannen ville ikke gi noen forklaring på hvorfor han hadde den med seg. Samtidig svarte han unnvikende på hva han gjorde utenfor synagogen, ifølge patruljene.

Dagen etter at politiet hadde kjørt mannen i arresten, ble boligen hans i Oslo ransaket. På soverommet i leiligheten, stående mot en vegg, fant politifolkene et komplett haglegevær, i et futteral der det også lå en boks med 11 haglpatroner.

Da saken om kniv- og våpen-lovbruddene skulle opp i Oslo tingrett mandag, dukket ikke mannen opp i tinghuset.

«Den norske rase er truet»

Filter Nyheter har tidligere skrevet at den 47 år gamle mannen i flere år har gitt kraftig uttrykk for antisemittisme i sosiale medier, og at han bare fem dager før pågripelsen i fjor deltok på en markering for Den nordiske motstandsbevegelsen, en voldsfremmende nazistisk organisasjon som har jøder som sitt mest sentrale fiendebilde.

Nynazistenes markering var rettet mot både synagogen og Israels ambassade i Oslo.

I Oslo tingrett mandag kom det fram at 47-åringen også kom med raseideologiske bemerkninger direkte til politifolkene som stanset ham 2. oktober.

– Han gjentok flere ganger at den norske rase er truet og at den norske levemåte og kultur er truet, og snakket om at grensene burde stenges, fortalte ett av politivitnene til retten.

Skytevåpenet politiet beslagla er registrert på 47-åringen, men skulle vært demontert og låst inn. Politiet fant imidlertid ikke noe våpenskap i leiligheten.

«Jeg har ingen kontrakt med staten»

Før årsskiftet fikk mannen et forelegg for å ha båret kniv på offentlig sted, ulovlig oppbevaring av skytevåpen og for å ha nektet å oppgi personalia til politiet. 47-åringen nektet imidlertid å vedta boten.

I retten la politiet fram to e-poster mannen har sendt der han argumenterer for hvorfor han ikke går med på forelegget eller å forholde seg til rettssaken på vanlig måte.

«Den norske stat har forlatt grunnloven og menneskerettighetene og har gjort seg selv ugyldig til å administrere. (…) Jeg har ingen kontrakt med politi/staten og politiet/staten kan betrakte seg som avskjediget og undertegnede tar tilbake alle rettigheter», skriver han i én av e-postene.

47-åringen hevder han «ikke lenger er en juridisk person», at staten ikke har noen jurisdiksjon over ham som «levende menneske» og krever at politiet beviser at han er «underlagt deres autoritet».

I korrespondansen med politiet framgår det at han mener han blir forfulgt for å «ferdes fredelig på gaten». 47-åringen mener oslopolitiet begikk tyveri da tjenestemenn hentet nøklene hans i arresten for å ransake boligen hans for våpen, og at oppholdet på glattcelle et snaut døgn var ulovlig frihetsberøvelse.

Da aktor leste opp e-postene i retten, stilte dommer Aina Mee Ertzeid spørsmål ved mannens mentale helsetilstand. Etter vitneførselen bestemte retten at hele rettssaken blir utsatt, fordi det er nødvendig å oppnevne en forsvarsadvokat for at domstolen skal få nok klarhet i helsetilstanden. (47-åringen har fram til nå ikke hatt krav på offentlig forsvarer og hadde ikke hyret advokat til rettssaken).

Synagogens sikkerhetsvakt varslet om antatt nazist

Filter Nyheter var i kontakt med 47-åringen mandag ettermiddag. Han ville ikke da svare på konkrete spørsmål om episoden ved synagogen.

Til et høyreradikalt nettsted skal han tidligere ha oppgitt at kniven er et verktøy i jobben hans som terminalarbeider i et transportselskap, og at han hadde den med seg fordi han bruker den samme sekken til arbeidstøy.

Han har imidlertid ikke gitt noen nærmere forklaring til politiet.

I retten fortalte en av politibetjentene som ble tilkalt at en sikkerhetsvakt ved synagogen varslet om at en person tilknyttet «et nazimiljø» gikk fram og tilbake utenfor.

Sikkerhetsvakten forklarte til politiet at han hadde observert mannen under Den nordiske motstandsbevegelsens aksjon uken i forveien. Politipatruljen observerte hvordan 47-åringen «sto og stirret» på synagogen før han gikk videre nedover veien, forklarte politimannen i retten.

47-åringen svarte ikke da politiet ropte på ham, men stanset til slutt i krysset ved Waldemar Thranes gate. Der hevdet han å ha «en slags suverenitet» som gjorde at han ikke trengte å oppgi ID, forklarte politibetjenten i retten.

På spørsmål fra dommeren om mannens tilstand, opplyste politivitnet at han ikke fikk inntrykk av at 47-åringen hadde vrangforestillinger eller behov for legeundersøkelse, men at det raskt kom fram at han hadde «ekstreme holdninger».

Det var overfor patruljen som ble tilkalt for å kjøre ham i arresten at mannen blant annet skal ha uttalt at den norske rase var truet, samtidig som han ble provosert da politifolkene ikke ville svare på egne synspunktet om dette.

– Vi reagerte veldig på holdningene til siktede. Det var veldig spesielt, sa ett av politivitnene mandag.

Politibetjenten som fant tapetkniven forklarte at han spurte spesifikt om 47-åringen var håndverker, drev med oppussing eller hadde andre gode grunner til å ha den med.

– Han var veldig utydelig og unnvikende på spørsmål fra politiet og ønsket ikke å forklare seg nærmere om kniven, sa vitnet.

47-åringen skal etter hvert ha opplyst om at han var på vei hjem fra en treningstur ved Sognsvann.

Fremmer konspirasjonsteorier om jøder og politikere

Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) hyller Adolf Hitler og knytter sin revolusjonære ideologi til tekster om geriljakrig og terrorisme. På sitt offisielle norske nettsted har DNM omtalt den tiltalte 47-åringen som «sympatisør» etter pågripelsen.

I innlegg på nettet har mannen omtalt jøder som «antikrist» og fremmet at det pågår en «jødifisering» av Norge som må stanses, at den norske regjeringen kan være kontrollert av jøder, og at jøder og Israel i det skjulte står bak blant annet terrororganisasjonen IS og 9/11-angrepene i USA. I 2019 videreformidlet mannen en YouTube-video med positiv omtale av Hitlers syn på jøder, og året før lenket han til en artikkel fra Den nordiske motstandsbevegelsen som hevder at Holocaust er oppdiktet. I et debattforum har han tatt til orde for at den såkalte jødeparagrafen bør gjeninnføres i den norske grunnloven.

47-åringen har også vært opptatt av konspirasjonsteorier om blant andre tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland.

Høsten 2019 drev mannen valgkamp for partiet Alliansen, der lederen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, i denne perioden var kjent for en rekke jødefiendtlige og fascistiske utspill i sosiale medier.

Forut for den anti-jødiske markeringen med DNM i september i fjor var ikke 47-åringen kjent fra uttalt nazistiske demonstrasjoner tidligere, og det er uklart hvilken rolle han har i det organiserte høyreekstreme miljøet i dag.

Filter Nyheter har tidligere skrevet at mannen etter pågripelsen deltok på en demonstrasjon foran Stortinget mot korona-tiltak, sammen med andre menn tilknyttet DNM.

«Du har koblinger til synagogen, kanskje?»

Etter synagoge-pågripelsen ble mannen i utgangspunkt ilagt et forelegg på 19 500 kroner, subsidiært 20 dagers fengsel. Da han ikke vedtok boten, la retten ned påstand om bot på 23 400 kroner, som omgjøres til fengsel i 24 dager om pengene ikke er mulige å inndrive, samt saksomkostninger.

Da Filter Nyheter snakket med ham mandag ettermiddag, ville han ikke svare på spørsmål om hvorfor han har nektet å vedta forelegget. Han har heller ikke villet gi sin versjon av hva som skjedde utenfor synagogen den 2. oktober i fjor, men mener en fremstilling av at han ble pågrepet med kniv «høres veldig dramatisk ut».

Han har ikke kommentert beslaget av haglegeværet. I en telefonsamtale mandag kommer det frem at han oppfatter Filter Nyheter som partisk og mener omtale av saken skyldes et ønske om å «angripe folket når myndighetene begår overgrep».

47-åringen sier videre at «det ikke stemmer helt» at han var til stede utenfor synagogen sammen med medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen en snau uke før han ble pågrepet samme sted, men han har ikke utdypet dette.

Han har samtidig stilt Filter Nyheter flere motspørsmål om definisjoner på ekstremisme, antisemittisme, syn på maktovergrep og redaksjonens agenda.

– Du har koblinger til synagogen, kanskje? Det kan virke sånn. Det kan virke sånn at dere har koblinger til politiet og synagogen, sier mannen.

Oslopolitiet varslet i fjor Politiets sikkerhetstjeneste om pågripelsen, men PST har ikke ønsket å kommentere den konkrete saken.

