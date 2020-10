I forrige uke vakte det oppsikt at en liten gruppe nynazister i den norske grenen av Den nordiske motstandsbevegelsen hadde søkt oppmerksomhet ved å stille seg opp ved synagogen i Oslo og ved den israelske ambassaden under den jødiske helligdagen Jom kippur 28. september.

Men Filter Nyheter kjenner til at det oppsto en mer alvorlig episode noen dager etter den offentlige opptredenen:

Fredag 2. oktober oppdaget synagogens sikkerhetsfolk en mann som stanset opp i gata utenfor den jødiske menigheten og oppførte seg påfallende. Da politiet ble tilkalt, fant patruljen en kniv på mannen. Han skal ha nektet å oppgi navnet sitt.

Mannen, en 47-åring med sterkt antisemittiske holdninger, var en av de fire ekstremistene som noen dager tidligere hadde utført den offisielle markeringen for Den nordiske motstandsbevegelsen på samme sted.

Oslo politidistrikt bekrefter selve pågripelsen 2. oktober overfor Filter Nyheter, men vil ikke kommentere identiteten til mannen eller koblingen til høyreekstremisme.

– I forbindelse med kontroll av en person utenfor synagogen, ble det foretatt en ransaking, som medførte funn av en kniv. Personen ble derfor pågrepet. Han ble senere løslatt, og saken blir fulgt opp strafferettslig fordi personen bar kniv på offentlig sted, uttaler Morten Reppen, seksjonspåtaleleder ved Felles kriminalenhet i Oslo politidistrikt, til Filter Nyheter.

Oslopolitiet skal tidlig ha varslet Politiets sikkerhetstjeneste om hendelsen.

Den nordiske motstandsbevegelsen er en voldsfremmende, antisemittisk organisasjon som hyller Adolf Hitler og knytter sin revolusjonære ideologi til tekster om geriljakrig og terrorisme. Mange av medlemmene er straffedømte for alvorlige voldsforbrytelser, blant annet mot meningsmotstandere og politifolk.

Konspirasjonsteorier om jøder og deres påståtte skjulte makt over samfunnet er kjernen i nynazistens fiendebilde, som også omfatter blant andre mørkhudede innvandrere, politikere og homofile.

Skrev jødefiendtlige innlegg på nettet

Den pågrepne 47-åringen har gitt uttrykk for antisemittisme i flere år.

I innlegg på nettet har mannen omtalt jøder som «antikrist» og et «antikristelig folkeslag», og fremmet at det pågår en «jødifisering» av Norge som må stanses, at den norske regjeringen kan være kontrollert av jøder, og at jøder og Israel i det skjulte står bak blant annet terrororganisasjonen IS og 9/11-angrepene i USA. I 2019 videreformidlet mannen en YouTube-video med positiv omtale av Adolf Hitlers syn på jøder, og året før lenket han til en artikkel fra Den nordiske motstandsbevegelsen som hevder at Holocaust er oppdiktet. I et debattforum har han tatt til orde for at den såkalte jødeparagrafen bør gjeninnføres i den norske grunnloven.

47-åringen har også vært opptatt av konspirasjonsteorier om blant andre tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland.

Høsten 2019 drev mannen valgkamp for partiet Alliansen, der lederen, nyfascisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen, i denne perioden var kjent for en rekke jødefiendtlige utspill i sosiale medier.

47-åringen er ikke kjent fra uttalt nazistiske demonstrasjoner tidligere, og det er uklart når han knyttet seg til DNM. Mannen er ikke straffedømt i Norge de siste ti årene.

Ville sjokkere ved synagogen

«Aksjonen» 28. september, der nazistene blant annet oppsøkte forbipasserende med løpesedler og tok bilder av personer de antok var jøder, var ett av en rekke tilsvarende stunt i de skandinaviske landene, koordinert av organisasjonens ledelse i Sverige.

Bilder fra alle de ulike stedene ble lagt ut på DNMs nettsteder i dagene som fulgte.

Markeringen i Norge ble ledet av nynazisten Richard Eide fra Østfold, som lenge har vært en del av Den nordiske motstandsbevegelsen og deres offentlige opptredener, blant annet under gatedemonstrasjoner i Norge og Sverige.I tillegg deltok en DNM-tilknyttet 35-åring fra Telemark som i tillegg til nazistiske marsjer har vært tilstede blant annet under en støttemarkering for en annen, høyreradikal gruppering i Oslo. De to siste mennene, inkludert personen som ble pågrepet, har i større grad vært kjent for å sympatisert med høyreradikale organisasjoner enn med nazisme.

Ifølge nazistene selv sto de oppstilt med et bord med blant annet en kniv og «blod» som skulle symbolisere jødisk omskjæring. Da de ble bortvist av politiet fra området ved synagogen, dro de videre til Parkveien ved Israels ambassade og fortsatte å dele ut løpesedler og henge opp plakater. Blant demonstrantene som skulle skape blest om den nazistiske organisasjonen, var altså 47-åringen.

Politiets sikkerhetstjeneste ville torsdag ikke uttale seg om hvordan PST følger opp pågripelsen ved synagogen, eller om sikkerhetstiltak i kjølvannet av aktiviteten fra nynazistene.

– Det er generelt en del av PSTs vurderinger at jøder er en del av høyreekstremisters fiendebilde også i Norge. Men vi kan ikke kommentere hvilke tiltak vi anbefaler eller foretar, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Filter Nyheter.

– Oppfattes som en trussel

Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn, opplyser til Filter Nyheter at han var kjent med pågripelsen av mannen utenfor synagogen, men ikke detaljene rundt knivbeslaget og mannens eksplisitte holdninger.

Uansett hva mannens formål var, mener Kohn det må ses på som en trussel når en høyreekstremist som har en kniv på seg oppholder seg ved synagogen.

– Det er bare ett år siden én mann gikk løs på synagogen i Halle i Tyskland, og det behøver ikke være de største bombene eller skytevåpen som ender med å drepe folk. Vi er mer på vakt og har skjerpede tiltak etter hendelsene med nynazistene i forrige uke. Vi vet jo at det er en voldelig organisasjon og at de har en antisemittisk agenda, sier Kohn.

Han understreker at han ikke kan gå nærmere inn på de omfattende sikkerhetstiltakene ved synagogen.

Kohn var i utgangspunktet opprørt over at den nazistiske organisasjonen føler seg trygg nok i Norge til å holde offisielle markeringer ved synagogebygningen og den israelske ambassaden.

– Freidigheten i å gjøre dette i fullt dagslys ser jeg definitivt som en eskalering. De gjør jo dette for å rekruttere. Noen mener det er bra å få ekstremister fram i lyset så de ikke går under jorden, men jeg sier heller at «det er fint det, der er det mørkt og kaldt og mye vanskeligere å rekruttere andre».

