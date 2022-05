Beleiringen av Azovstal er over – hundrevis tvangsdeportert

SISTE: Tyrkia blokkerer første steg i den formelle prosessen for opptak av Sverige og Finland i Nato, melder Financial Times (via NRK).



BELEIRING ER OVER: Slaget om Azovstal-stålverket – den siste gjenværende lommen av ukrainske soldater i Mariupol – er over. Det russiske forsvarsdepartementet sier 959 er hentet ut av bunkersene i bakken under det utbombede industriområdet siden mandag, og fraktet til russisk-kontrollerte områder. Ukrainske myndigheter forsøker å forhandle fram en avtale der de slippes fri mot at det samme skjer med russiske krigsfanger, men det uvisst om forslaget fører fram. Det er heller ikke klart hvor mange personer som totalt har forlatt stålverket, skriver BBC News. Full russisk kontroll over Mariupol er en etterlengtet seier for Vladimir Putin og de russiske styrkene, som dermed kontrollerer Azov-havet og ei landstripe over til Krim-halvøya.



BLE TVANGSDEPORTERT – FORTELLER TIL FILTER: «Jeg så to menn bli tatt ut av bussen. De ble bundet og fikk bind for øynene før de ble puttet inn i en bil som kjørte dem vekk. Jeg vet ikke hva som skjedde videre med dem», sier den ukrainske flyktningen Alina, som Ukraina-ekspert John Færseth har intervjuet i den siste utgaven av spalten Filter KONSPI. Alina ble øyevitne til den såkalte «filtreringen» som russerne utsetter tvangsdeporterte ukrainere for. For noen dager siden uttalte det ukrainske menneskerettsombudet Ljudmyla Denisova at 1,2 millioner ukrainere har blitt sendt til Russland siden februar.



HELE HISTORIEN OM RHIPTO-SKANDALEN: I et brev fra revisorgiganten PwC kunne Utenriksdepartementet i april i fjor lese at det lille analyseforetaket Rhipto – som de hadde gitt 26 millioner kroner – hadde brutt avtalen sin med dem. Foretaket hadde kjøpt en hytte på fjellet for bistandspenger. Til tross for den oppsiktsvekkende beskjeden, godkjente UD to dager senere at «non-profit»-foreningen kunne bruke opp millioner de hadde til overs på bok. Filter Nyheter har gjennomgått flere enn 300 dokumenter knyttet til det seks år lange samarbeidet mellom Rhipto-direktør Christian Nellemann og UDs forvaltning, i tillegg til samtaler med en rekke kilder. Undersøkelsene viser store hull i UDs kontroll med tilskuddene, og en endeløs tillit til en organisasjon som bare eksisterer på grunn av de statlige million-utbetalingene. På tross av rotete regnskap og kreative forklaringer fortsatte UD å gi millioner til foretaket, år etter år. I dag er Rhipto-direktøren siktet av Økokrim for bedrageri av rundt 56 millioner kroner i statlige tilskudd. UD har ikke fått tilbakebetalt noen av de 3,6 millionene som de ba om i fjor. Les hele artikkelen her.

Advokat Marianne H. Dragsten mener UD kan ha brutt anskaffelsesregelverket ved deres første avtale med Rhipto. Professor Eivind Smith mener Rhipto-saken setter fingeren på en svakhet i norsk forvaltning: «Noen steder er det litt mye penger, folk i forvaltningen har nok å gjøre og de vil gjerne finne enkle løsninger på ting. Hvis de har etablert et samarbeid de synes fungerer greit, er det mye som trekker i retning av at det vil fortsette.» Les ekspertenes fullstendige kommentarer her.





LIMTE SEG FAST PÅ TINGET: Unge aktivister fra Extinction Rebellion aksjonerte i dag i Stortingssalen og skapte uro under spørretimen, som måtte pauses en time mens politiet fjernet dem. Politiet brukte løsemidler for å løsne aksjonistenes hender fra rekkverket på galleriet i salen, der de hadde limt seg fast. Aksjonen skjedde paradoksalt nok like før SV og Venstre skulle utfordre regjeringa på manglende kollektivtransportsatsing, ifølge Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier til NRK at slike aksjoner kan medføre strengere sikkerhetstiltak mot besøkende.



