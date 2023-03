Bakhmut i flammer: «It’s complete carnage»

BAKHMUT STÅR I FLAMMER idet den sju måneder lange kampen om Donetsk-byen kan gå mot en slutt. Artillerigranatene fra de russiske styrkene som nesten omringer byen slår ned i sentrum døgnet rundt, alle veier inn og ut av byen er under konstant ild fra begge sider, og i gatene risikerer man når som helst å bli skutt og drept av snikskyttere som ikke bryr seg om du bærer uniform eller sivile klær: «They don’t give a fuck. It’s complete carnage» sier en av de få gjenværende av 70 000 innbyggere.

Ryktene går om at det ukrainske forsvaret snart vil trekke seg ut, slik en sentral rådgiver for presidenten åpnet for tidligere denne uka. Ukrainerne mener russerne overvurderer Bakhmuts strategiske verdi og søker først og fremst å påføre fienden størst mulig tap før de returnerer til befestede posisjoner utenfor byen. The Guardian/Reuters/Forbes



JONAS GAHR STØRE KAN IKKE si hvilken løsning på Fosen-krisa regjeringen går for, men utelukker ingen. Statsministeren møtte aktivister i Trefoldighetskirken i Oslo i går kveld.