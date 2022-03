HÅP OM OVERLEVENDE: Det er fortsatt uklart hva som er de menneskelige konsekvensene av bomben som i går traff teaterbygningen i Mariupol der så mange som 1200 sivilister kan ha søkt tilflukt. Redningsarbeidere på stedet sier det er håp om å finne overlevende i ruinene, og en talsmann for byens ordfører har sagt at selve tilfluktsrommet skal ha holdt. En talsmann for president Volodymyr Zelenskyj sier nye luftangrep mot Mariupol har funnet sted i dag tidlig, i tillegg til bombing og artilleriangrep på flere andre byer.

EU-LAND MED VÅPEN TIL RUSSLAND: I en fersk avsløring av Investigate Europe kommer det fram at EU-land har eksponert våpen, missiler, raketter, fly og bomber til Russland – også etter 2014, da EU nedla en embargo etter annekteringen av Krim-halvøya. Mellom 2015 og 2020 har minst ti EU-land solgt militært utstyr til Russland for hele 356 millioner euro. Noen av disse våpnene blir brukt mot Ukraina nå, skriver den paneuropeiske gruppa av gravejournalister. Frankrike, Tyskland og og Italia er tre av de ti landene som har eksportert mest. Til alt overmål forble Russland i disse årene Ukrainas nest største marked for våpeneksport.

TRYGGHETSPAKKE KOMMER I MORGEN: Regjeringen vil på en pressekonferanse i morgen legge fram en krisepakke med et bredt spekter av tiltak for å håndtere følgene av Ukraina-krigen i Norge. Tiltakene berører både forsvar, sivil beredskap, trygghet, helse, sanksjoner og flyktningsituasjonen, melder NRK. Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) varslet allerede før denne ukas budsjettkonferanse at Forsvaret ville bli styrket i neste års budsjett, og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har sagt at krigen har utløst behov for tiltak på mer kort sikt. Det er for eksempel anslått at det kan komme 30 000 flyktninger til Norge fra Ukraina.

INGEN INNFLYTELSE OVER PUTIN, MENER OLIGARK: I et intervju med Bloomberg forsøker den sanksjonerte oligarken Mikhail Fridman å distansere seg fra Putin og Kreml ved å argumentere for at han personlig ikke har noen mulighet til å påvirke dem til å stoppe krigen i Ukraina. I tillegg mener den ukrainsk-russiske oligarken, som før krigen var verdt 14 milliarder dollar, at hvis poenget med sanksjonene er å motivere folk som ham til å legge press på Putin, er det urealistisk: «Hvis de som har ansvaret i EU tror at jeg, på grunn av sanksjonene, kan henvende meg til Putin og be ham stoppe krigen, og at det vil fungere, er jeg redd vi alle kommer til få store problemer. Det betyr at de som tar denne avgjørelsen ikke forstår noe om hvordan Russland fungerer. Og det er farlig for fremtiden», sier 57-åringen. På grunn av sanksjonene vil milliardæren, ifølge artikkelen, kunne søke om å ta ut ca. 22 000 norske kroner månedlig forbruk. (Både EU, Storbritannia og Australia har sanksjonert Fridman, men foreløpig er han ikke på USAs svarteliste.)Vil du lese mer om sanksjonene mot oligarkene? Se her og her.

Foto: Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

