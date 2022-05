Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag.

I FORRIGE UKE HOLDT Stuart Kirk, sjef for bærekraftige investeringer i storbanken HSBC, et foredrag med tittelen: «Why investors need not to worry about climate risk». Kirk slutter seg dermed til en gruppe mennesker med både makt og en plass i det offentlige ordskiftet som ikke er klimafornektere, men skeptiske til både klimatiltak og klimaeffekter. […]