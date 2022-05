Texas-skyter kjøpte automatgevær på 18-årsdagen

EN NASJON I SORG: Familiene til ofre for skoleskytingen i Texas i natt har begynt å offentliggjøre deres identitet. Åtte år gamle Uziyah Garcia beskrives av bestefaren som «den fineste ungen jeg noensinne har møtt», kjapp på labben og med et godt ballkast. Xavier Javier Lopez, som ble ti, beskrives av et søskenbarn som «sprudlende», og en som elsket å danse med moren og brødrene sine. Faren til Amerie Jo Garza, også ti, minner om at en ikke kan ta tiden med barna for gitt: «Klem familien din og fortell dem at du elsker dem» Foreldre til elever som overlevde massakren forteller om dypt traumatiserte barn, skriver The Guardian.



I alt 19 barneskoleelever og to lærere på Rudd Elementary School i Uvalde i Texas ble drept av den 18 år gamle gjerningsmannen, som ifølge USA Today kjøpte to automatgevær lovlig over disk samme dag han fylte 18. Han var hjemmehørende i det samme skoledistriktet og skjøt og skadet sin egen bestemor før han kjørte bil til barneskolen. Han skal også ha skadet minst en politimann mens han barrikaderte seg på skolen, før han selv ble skutt og drept av politiet.



I en kort tale etter hendelsene gikk president Joe Biden ut mot våpenindustrien: «Fabrikantene har de siste to tiårene aggressivt markedsført automatvåpen, som gir den største profitten. For Guds skyld, når skal vi få motet til å reise oss mot denne industrien». Sterkt var også innlegget til senatoren Chris Murphy fra Connecticut, som kort tid etter hendelsene i Texas tok til orde for å stå opp mot våpenlobbyen på gulvet i Senatet.





KATASTROFE UNDER OPPSEILING: Seks millioner mennesker i Somalia er i behov for nødhjelp etter flere dårlige regnsesonger på rad og den verste tørkeperioden i landet på 40. Katastrofen kan nå sammenliknes med hungersnøden i 2011, da 250 000 omkom, de fleste av dem barn under 5, sier FN. En hurtig inngripen fra nødhjelpsorganisasjoner berget det somaliske folket under en tilsvarende situasjon i 2017, men denne gangen skal det være vanskeligere å mobilisere innsamlingsaksjoner, sier Verdens matvareprogram, ifølge Reuters. At islamistiske opprørere nå kontrollerer deler av områdene der nøden er størst, gjør det også vanskelig å nå fram med hjelp.

GRANSKET IKKE ABBA-PARTY: Konklusjonene til den uavhengige granskningen av Boris Johnsons smittevernbrudd under covid-pandemien – den såkalte Sue Gray-rapporten – er akkurat offentliggjort. Kort sagt opprettholdes linjene som ble trukket opp i den midlertidige rapporten som kom i januar, om at samlinger og fester i 10 Downing Street brøt med de gjeldende covid-restriksjonene, men som statsministerens karriere som kjent overlevde. Den nye rapporten avslører imidlertid at Sue Gray ikke gikk fullt inn i en av de alvorligste tilfellene Johnson ikke er bøtelagt for – avskjedsfesten til to politiske rådgivere 13. november 2020, som ifølge Johnson og kona var et «strategimøte» og et jobbintervju, men der det ble spilt Abba-musikk så høyt at det kunne høres på lang avstand.





SKAL RYDDE OPP I UKULTUR: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen innrømmer at Forsvarets omdømme er skadet og lover en ny gjennomgang av de 70 varslersakene NRK i går avslørte er levert inn mot høytstående offiserer. Sakene går på alt fra mobbing og seksuell trakassering til brudd på sikkerhetsklarering, nepotisme og fyll. Befalets fellesorganisasjon sier det er en tendens til at varsler mot ledere ikke får noen konsekvenser i Forsvaret. Saken ble også tatt opp i spørretimen i Stortinget i dag. «Jeg forventer at Forsvaret tar sitt ansvar som arbeidsgiver og følger opp både de enkeltsakene som har kommet fram, men også ser på hele systemet for varsler og oppfølging av alle former for mobbing og seksuell trakassering, sa forsvarsminister Bjørn Tore Gram (Sp).



